Koľko stojí pôrod v zahraničí a ako vybaviť zdravotné poistenie pre dieťa narodené v cudzine

Počet Sloveniek, ktoré sa rozhodnú pre pôrod v zahraničí, klesá.
Informačný servis
Informačný servis
3 min. čítania
21218.jpg
Foto: Pexels
Slovensko Poisťovníctvo Poisťovníctvo z lokality Slovensko

Poistovne.sk zisťovali, koľko stojí pôrod za hranicami a ako vybavíte zdravotné poistenie pre novorodenca.

Kým v roku 2023 rodilo v zahraničných pôrodniciach 104 poisteniek Unionu, o rok na to – teda v roku 2024 ich už bolo iba 46. Zároveň zdraželi aj samotné pôrody. V susednom Česku, stál priemerne v roku 2023 pôrod 1 379 eur, pričom v roku 2024 to už bolo 1 765 eur. „Ceny idú stále hore, tento rok už uhrádzame za pôrod v českých pôrodniciach dokonca 2 146 eur a väčšinou tam býva ešte nejaký doplatok od pacientky“, vysvetľuje hovorkyňa zdravotnej poisťovne Union Beáta Dupaľová Ksenzsighová.

Pôrody sú drahšie aj v neďalekom Rakúsku. Kým v roku 2023 v Rakúsko rodilo 11 poisteniek Unionu, v roku 2024 to bolo len 6. Za týmto poklesom môže byť aj otvorenie pôrodnice v nemocnici Bory.

V roku 2024 Všeobecná zdravotná poisťovňa zaznamenala 120 žiadostí o preplatenie nákladov na hospitalizáciu súvisiacu s pôrodom v zahraničí. „Tento rok ich bolo do 22. augusta zatiaľ 27. Z doterajšieho vývoja počtu žiadostí sa nedá hovoriť o jednoznačnom raste ani poklese,“ uvádza Danka Capáková, hovorkyňa VšZP.

Zdravotná poisťovňa Dôvera v posledných rokoch evidovala veľmi vyrovnaný trend v počte zahraničných pôrodov na úrovni 132-134 pôrodov ročne. V roku 2025 ich zatiaľ eviduje 58.

Počet pôrodov v zahraničí v roku 2024

VšZP120
Dôvera134
Union46

Ak ide o plánovaný pôrod v zahraničí, môže byť podľa zákona v krajinách Európskej únie preplatený. Ide o takzvanú cezhraničnú zdravotnú starostlivosť, na ktorú netreba vopred súhlas od zdravotnej poisťovne.

Ako je to pri neplánovanom pôrode z nepredvídateľných príčin? V takomto prípade má poistenka v inom členskom štáte EÚ + Nórsko, Island a Lichtenštajnsko nárok na ošetrenie prostredníctvom Európskeho preukazu zdravotného poistenia (EPZP). „Podmienkou je, aby zdravotnícke zariadenie, v ktorom sa pôrod uskutoční, bolo zapojené do verejného systému zdravotnej starostlivosti, pretože iba vtedy môže byť EPZP akceptovaný“, vysvetľuje Capáková.

Ako teda postupovať pri žiadosti o preplatenie plánovaného pôrodu v zahraničí?

  • Podľa zákona majú poistenky právo na preplatenie nákladov na pôrod v zahraničí, ak o to písomne požiadajú zdravotnú poisťovňu do 6 mesiacov od pôrodu.
  • Je potrebné priložiť lekársku správu s originálom dokladu s rozpisom poskytnutých zdravotných výkonov a originálom dokladu o zaplatení za poskytnutú zdravotnú starostlivosť.
  • Pri uhrádzaní pôrodu v zahraničí sa výška sumy vypočíta na základe lekárskych správ matky a neonatologickej starostlivosti pre novorodenca do výšky nákladov, ako je hradená v Slovenskej republike.
  • Vyplnenú žiadosť spolu so všetkými dokladmi treba poslať do zdravotnej poisťovne poštou, alebo priniesť osobne do pobočky.

Ako vybaviť zdravotné poistenie pre dieťa narodené v cudzine

Dieťa, ktoré sa narodilo v cudzine, je potrebné prihlásiť do zdravotnej poisťovne na Slovensku do 60 dní od narodenia. Rodič musí podať prihlášku do zdravotnej poisťovne, v ktorej je poistená matka dieťaťa. K prihláške predkladá rodič zahraničný rodný list dieťaťa a svoj občiansky preukaz.

Ak sa rozhodnete poistiť novorodenca v inej zdravotnej poisťovni, je potrebné vypísať prihlášku na zmenu zdravotnej poisťovne. Táto zmena bude platiť od 1. januára nasledujúceho roka. Dovtedy bude bábätko poistené v rovnakej poisťovni, ako jeho matka.

Informačný servis

Okruhy tém: Pôrod PR Zdravotné poistenie
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk