Koľko stojí pôrod v zahraničí a ako vybaviť zdravotné poistenie pre dieťa narodené v cudzine

Poistovne.sk zisťovali, koľko stojí pôrod za hranicami a ako vybavíte zdravotné poistenie pre novorodenca.
Kým v roku 2023 rodilo v zahraničných pôrodniciach 104 poisteniek Unionu, o rok na to – teda v roku 2024 ich už bolo iba 46. Zároveň zdraželi aj samotné pôrody. V susednom Česku, stál priemerne v roku 2023 pôrod 1 379 eur, pričom v roku 2024 to už bolo 1 765 eur. „Ceny idú stále hore, tento rok už uhrádzame za pôrod v českých pôrodniciach dokonca 2 146 eur a väčšinou tam býva ešte nejaký doplatok od pacientky“, vysvetľuje hovorkyňa zdravotnej poisťovne Union Beáta Dupaľová Ksenzsighová.
Pôrody sú drahšie aj v neďalekom Rakúsku. Kým v roku 2023 v Rakúsko rodilo 11 poisteniek Unionu, v roku 2024 to bolo len 6. Za týmto poklesom môže byť aj otvorenie pôrodnice v nemocnici Bory.
V roku 2024 Všeobecná zdravotná poisťovňa zaznamenala 120 žiadostí o preplatenie nákladov na hospitalizáciu súvisiacu s pôrodom v zahraničí. „Tento rok ich bolo do 22. augusta zatiaľ 27. Z doterajšieho vývoja počtu žiadostí sa nedá hovoriť o jednoznačnom raste ani poklese,“ uvádza Danka Capáková, hovorkyňa VšZP.
Zdravotná poisťovňa Dôvera v posledných rokoch evidovala veľmi vyrovnaný trend v počte zahraničných pôrodov na úrovni 132-134 pôrodov ročne. V roku 2025 ich zatiaľ eviduje 58.
Počet pôrodov v zahraničí v roku 2024
|VšZP
|120
|Dôvera
|134
|Union
|46
Ak ide o plánovaný pôrod v zahraničí, môže byť podľa zákona v krajinách Európskej únie preplatený. Ide o takzvanú cezhraničnú zdravotnú starostlivosť, na ktorú netreba vopred súhlas od zdravotnej poisťovne.
Ako je to pri neplánovanom pôrode z nepredvídateľných príčin? V takomto prípade má poistenka v inom členskom štáte EÚ + Nórsko, Island a Lichtenštajnsko nárok na ošetrenie prostredníctvom Európskeho preukazu zdravotného poistenia (EPZP). „Podmienkou je, aby zdravotnícke zariadenie, v ktorom sa pôrod uskutoční, bolo zapojené do verejného systému zdravotnej starostlivosti, pretože iba vtedy môže byť EPZP akceptovaný“, vysvetľuje Capáková.
Ako teda postupovať pri žiadosti o preplatenie plánovaného pôrodu v zahraničí?
- Podľa zákona majú poistenky právo na preplatenie nákladov na pôrod v zahraničí, ak o to písomne požiadajú zdravotnú poisťovňu do 6 mesiacov od pôrodu.
- Je potrebné priložiť lekársku správu s originálom dokladu s rozpisom poskytnutých zdravotných výkonov a originálom dokladu o zaplatení za poskytnutú zdravotnú starostlivosť.
- Pri uhrádzaní pôrodu v zahraničí sa výška sumy vypočíta na základe lekárskych správ matky a neonatologickej starostlivosti pre novorodenca do výšky nákladov, ako je hradená v Slovenskej republike.
- Vyplnenú žiadosť spolu so všetkými dokladmi treba poslať do zdravotnej poisťovne poštou, alebo priniesť osobne do pobočky.
Ako vybaviť zdravotné poistenie pre dieťa narodené v cudzine
Dieťa, ktoré sa narodilo v cudzine, je potrebné prihlásiť do zdravotnej poisťovne na Slovensku do 60 dní od narodenia. Rodič musí podať prihlášku do zdravotnej poisťovne, v ktorej je poistená matka dieťaťa. K prihláške predkladá rodič zahraničný rodný list dieťaťa a svoj občiansky preukaz.
Ak sa rozhodnete poistiť novorodenca v inej zdravotnej poisťovni, je potrebné vypísať prihlášku na zmenu zdravotnej poisťovne. Táto zmena bude platiť od 1. januára nasledujúceho roka. Dovtedy bude bábätko poistené v rovnakej poisťovni, ako jeho matka.
