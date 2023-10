Kolegovia uctili pamiatku Dana Heribana na slávnostnej premiére filmu Muž, ktorý stál v ceste

V bratislavskom kine CINEMAX Bory sa v utorok 3. októbra 2023 uskutočnila slávnostná premiéra historickej drámy Muž, ktorý stál v ceste. Osobne ju prišla uviesť filmárska delegácia, ktorá pozdravila prítomné publikum, zložené aj z viacerých známych tvárí, ale tiež zaspomínala na spoluprácu s nedávno zosnulým hercom Danielom Heribanom. Ten v príbehu stvárňuje jednu z kľúčových postáv československých dejín a snímka je posledným filmom, v ktorom sa obľúbený herec objaví.

Film osobne uviedol český režisér Petr Nikolaev, spoločne s hereckými hviezdami, ktoré do snímky obsadil – Tomášom Töpferom, ktorý stvárňuje hlavného hrdinu Františka Kriegela, so Zuzanou Mauréry, ktorá si zahrala jeho manželku Rivu Kriegelovú, a s Jaroslavom Mendelom, ktorého na plátne uvidíme ako Vasila Biľaka. Premiérové publikum tiež privítal autor filmovej hudby Michal Novinski a producentská dvojica – Miloslav a Pavel Šmídmajerovci. Pamiatke na kolegu Daniela Heribana, ktorý sa vo filme objavuje v úlohe Alexandra Dubčeka, venovali spoločne s publikom minútu ticha.

Foto: Continental film

Medzi prítomnými hosťami nechýbali viaceré herecké osobnosti – zúčastnili sa Jana a Marek Majeskí, Bibiana Ondrejková s dcérou, alebo Dávid Uzsák. Premiéru si nenechal ujsť bývalý moderátor Dag Palovič, pre ktorého išlo o jedno z prvých spoločenských podujatí po minuloročnej dopravnej nehode.

Historická dráma Muž, ktorý stál v ceste, rozpráva strhujúci príbeh lekára a politika Františka Kriegela a zachytáva dramatické udalosti 21. augusta 1968. Práve vtedy bol Kriegel spoločne s hlavnými predstaviteľmi KSČ (Alexander Dubček, Oldřich Černík, Jozef Smrkovský, Jozef Špaček, Bohumil Šimon) zatknutý a unesený. Bol jediným československým politikom, ktorý sa v zajatí aj pod hrozbou likvidácie postavil Leonidovi Iľjičovi Brežnevovi a nepodpísal Moskovský protokol – dokument, ktorý znamenal súhlas s okupáciou Československa. Snímka režiséra Petra Nikolaeva (Báječná léta pod psa, Kousek nebe, Lidice) odhaľuje hrôzy komunistického režimu so zameraním na hrdinu Pražskej jari a najvyhrotenejší úsek jeho života i novodobých dejín Československa. Vďaka súčasnej situácii za našimi východnými hranicami však zostáva príbeh prudko aktuálnym. Ako by sme sa zachovali v podobnej situácii? Zvolili by sme osobný prospech a komfort, alebo morálne pevný postoj, hoci nás môže stáť život?

Snímka Muž, ktorý stál v ceste vznikla v česko-ukrajinsko-litovskej koprodukcii a do slovenských kín ju už o týždeň – 12. októbra 2023 – prinesie distribučná spoločnosť Continental film.

