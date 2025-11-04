Kolaps veže v Ríme neprežil rumunský pracovník, Rusko si z nešťastia spravilo propagandu

Robotník podľahol zraneniam po páde trosiek pri obnove Torre dei Conti.
Italy Medieval Tower Collapsed
Príslušníci polovojenskej polície a karabinieri sa pozerajú na hasičov, ktorí zachraňujú stavebného robotníka spod trosiek čiastočne zrútenej stredovekej veže Torre de Conti, len pár metrov od Kolosea v Ríme v pondelok 3. novembra 2025. Foto: SITA/AP
Pracovník vytiahnutý spod trosiek stredovekej veže v Ríme, ktorá sa v pondelok čiastočne zrútila, v utorok zomrel. Informovali o tom talianske médiá s odvolaním sa na nemocničné zdroje. Muž, rumunský občan, zostal počas záchrannej operácie pri vedomí, no po prevoze do nemocnice bol v kritickom stave.

Podľa agentúry ANSA sa lekári snažili o jeho resuscitáciu približne hodinu, no spontánna činnosť srdca nebola obnovená a o 00:20 konštatovali smrť. Muž pomáhal pri obnove Torre dei Conti, ktorá sa zrútila v pondelok krátko predpoludním, pričom trosky spadli na ulicu a spôsobili hustý oblak prachu.

Tri ďalšie osoby boli evakuované, jedna z nich bola v kritickom stave. Veža sa nachádza v rušnej oblasti blízko Kolosea, najnavštevovanejšej turistickej atrakcie v Taliansku. Po prvom zrútení hasiči zabezpečili ochranu pre uviaznutého muža, ktorý tak bol chránený pri druhom zrútení.

Torre dei Conti pochádza zo začiatku 13. storočia a jej obnova bola financovaná z fondov Európskej únie. Práce zahŕňali aj odstránenie azbestu a podľa vyjadrení riaditeľstva kultúrneho dedičstva boli splnené všetky bezpečnostné podmienky.

Incident vyvolal diplomatické napätie po tom, čo ruské ministerstvo zahraničných vecí spojilo nehodu s talianskou podporou Ukrajine. „Pokiaľ bude talianska vláda naďalej zbytočne mrhať peniazmi daňových poplatníkov, celé Taliansko sa zrúti, od ekonomiky až po jej veže,“ uviedla na Telegrame hovorkyňa ruského rezortu diplomacie Maria Zacharovová.

Taliansky minister zahraničia Antonio Tajani označil tieto vyjadrenia za „hanebné a neakceptovateľné“.

