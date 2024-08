Koalícia neprišla do práce a zubami-nechtami drží vo vláde dvoch najškodlivejších ministrov, kritizuje hnutie Slovensko (video)

Predseda poslaneckého klubu hnutia Slovensko Michal Šipoš kritizoval poslancov vládnej koalície za neúčasť na mimoriadnych schôdzach Národnej rady (NR) SR zvolaných k odvolávaniu ministra spravodlivosti Borisa Suska (Smer-SD) a ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej (nom. SNS).

Odvolacie schôdze

Schôdzu na odvolanie Suska sa v utorok ani na druhý pokus nepodarilo otvoriť, rovnako nevyšiel ani pokus o otvorenie schôdze k odvolávaniu Šimkovičovej. Podľa predsedu poslaneckého klubu politici vládnej koalície ignorujú základnú vec, akou je prísť do práce a diskutovať s opozíciou. Dodal, že šéfka rezortu kultúry ani neprišla do parlamentu.

„Vládna koalícia zubami-nechtami drží vo vláde dvoch najškodlivejších ministrov, ktorí narobili najviac škody a poškodzujú záujmy občanov Slovenskej republiky,“ myslí si poslankyňa a predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová.

Jednoznačné dôvody

Tvrdí, že v rámci stretnutí v regiónoch sa dozvedeli od starostov, že im stúpla drobná kriminalita, napríklad krádeže bicyklov a kolobežiek, čo Remišová pripisuje tomu, že sa vďaka novele Trestného zákona zvýšila výška hranice škody pri priestupku na 700 eur a páchateľom hrozí maximálne pokuta. Podľa predsedníčky Za ľudí sa sťažujú i obchodníci. Už toto sú podľa Remišovej dôvody na odvolanie Suska, no podotkla, že neočakávajú, že sa tak stane.

Na adresu ministerky kultúry poslanec Gábor Grendel skonštatoval, že sa jej podarilo to, čo dosiaľ žiadnemu ministrovi kultúry, a to, že sa desaťtisíce ľudí podpísali pod výzvu na jej odstúpenie, a tiež tisíce ľudí protestovali proti vedeniu ministerstva kultúry. V prípade oboch ministrov podľa Grendela jestvujú jednoznačné dôvody na ich odvolanie a deklaroval, že ak to raz bude možné, poslanecký klub hnutia Slovensko bude hlasovať za ich odvolanie.