Koalícia chce udeliť ďalšiu amnestiu svojim ľuďom, Demokrati varujú pred mafianizáciou Slovenska

Navrhovaná novela Trestného zákona predložená podpredsedom parlamentu Tiborom Gašparom má podľa strany Demokrati iba jeden cieľ, a to zastaviť konanie o obžalobe voči Tiborovi Gašparovi, Kováčikovi, Bödörovi a mafianizovať Slovensko.
„Spochybnenie všetkých spolupracujúcich obvinených je dnes jediná cesta ako môže Gašpar vyviaznuť a utiecť spravodlivosti. Vládna koalícia už nemá hanbu a ani neskrýva to, že chce takto udeliť ďalšiu amnestiu svojim ľuďom – Gašparovi, Bödörovi a Kováčikovi,“ povedal podpredseda Demokratov Juraj Šeliga. Ak bude prijatá táto novela, tak pomôže mnohým ľuďom obvineným z vrážd alebo lúpeží. Slovensko sa tak podľa Šeligu vráti do čias, keď vybuchovali autá, keď sa zabíjali podnikatelia a vydierali.
„Vládna koalícia si absolútne neuvedomuje dôsledky tohto prílepku, rovnako ako si neuvedomila dôsledky prvej samoamnestie, ktorá znamenala, že stúpli krádeže a kriminalita. Prečo sa Gašpar tak bojí? Pretože spolupracujúci obvinení usvedčujú jeho kroky ako policajného prezidenta, keď predal políciu Bödörovi,“ dodal Šeliga.
Koalícia chce prílepkom pomôcť Gašparovi, tvrdí opozícia a kritizuje aj trestanie spochybňovania Benešových dekrétov – VIDEO, FOTO
Pozmeňujúce návrhy k novele Trestného zákona kritizujú aj všetky opozičné strany. Poslanci Hlasu a Smeru vo štvrtok navrhli, aby sa ako dôkaz nemohla použiť výpoveď spolupracujúceho obvineného, ktorý získal nejaké benefity a nevypovedal pravdivo alebo neuviedol všetky podstatné skutočnosti.
Koalícia to predkladá ako prílepok popri tzv. horalkovom paragrafe Trestného zákona, o ktorom sa rozhoduje zrýchlene. Pomôcť by to podľa opozície malo podpredsedovi parlamentu Tiborovi Gašparovi (Smer), ktorý je obžalovaný v kauze Očistec. Ako sa píše v predloženom materiáli, úprava spolupracujúcich obvinených sa v praxi ukázala ako nedostatočná a inštitút takzvaného „kajúcnika“ sa zneužíva.