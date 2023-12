Kmec: Digitálna revolúcia tu je a Slovensko má čo dobiehať (rozhovor)

Slovensko by malo v rámci Plánu obnovy a odolnosti do roku 2026 z Európskej únie načerpať 6,4 miliardy eur. O tom, ako vyzerá čerpanie dnes, aké sú plány do budúcna a čo s týmito financiami chceme urobiť, sme sa rozprávali s Petrom Kmecom, podpredsedom vlády pre Plán obnovy a odolnosti a čerpanie eurofondov.

Pán podpredseda, dvadsať percent z celkového balíka z plánu obnovy by malo ísť do digitalizácie. Sám vravíte, že je to veľký problém, pretože zaostávame za vyspelými krajinami. Ako chcete koordinovať postupy medzi jednotlivými ministerstvami, prípadne inými štátnymi inštitúciami, aby nevznikal ten problém, že jednotlivé rezorty by vyvíjali svoje vlastné IT projekty, ktoré na konci dňa nebudú kompatibilné s centrálnymi projektmi?

Máte pravdu, že ja ako podpredseda vlády pre plán obnovy a momentálne eurofondy som teda určitým koordinačným orgánom na získavanie zdrojov, plnenie reforiem a míľnikov v rámci plánu obnovy, kde máme ponúknutých v rámci Európskej únie 6,4 miliardy eur.

Moja koordinačná úloha spočíva v tom, aby sme tie prostriedky čo najrýchlejšie načerpali a potom v koordinácii s mojimi kolegami v rámci vlády ich vyčerpali a dostali ich do regiónov občanovi prostredníctvom skvalitnenia verejných služieb, spomenuli ste oblasť informačných technológií a digitalizácie, ktorá kompetenčne síce spadá pod rezort pána ministra Rašiho.

Avšak, správne ste povedali, že 20 percent prostriedkov z plánu obnovy je vyčlenených práve na túto tematiku, pretože Európska únia si stanovila dve základné priority v rámci plánu obnovy. To je zelená transformácia a digitálna transformácia. 37 percent prostriedkov z plánu obnovy musí ísť na zelené riešenia a 20 percent, ako ste správne spomenuli, na digitálne riešenia.

Je to veľký balík peňazí, ktorý musí ísť do skvalitňovania či už verejných služieb, alebo zlepšovania konkurencieschopnosti slovenskej ekonomiky. Pretože tá digitálna revolúcia tu je a Slovensko má čo dobiehať. Zaostávame v porovnaní s členskými krajinami v rámci Európskej únie, a to nehovorím ešte o svetovom zaostávaní.

Kde je veľa úspešných príbehov po celom svete, či už je to v Ázii v Spojených štátoch amerických alebo aj mnohé krajiny v rámci Európskej únie nás predbiehajú, takže musíme veľmi zabrať. V spolupráci s ministrom Richardom Rašim máme ambiciózne plány, aby sme Slovensko dostali na úroveň minimálne členských krajín Európskej únie.

Spomínali ste, že 37 percent z toho balíka by malo ísť teda aj na zelené témy, teda na zelenú agentúru. Máte už predstavu, aké prvé kroky budete v tomto smere robiť? Tu budete asi zase komunikovať s ministerstvom životného prostredia.

Áno, minister Tomáš Taraba je môj hlavný partner, čo sa týka zelených riešení, pretože je tam viacero úrovní, či už v rámci reformného procesu, alebo potom implementácia aj takých veľkých projektov, ktoré sú aj často politicky kontroverzné.

Napríklad reforma národných parkov, kde prebieha veľmi intenzívna diskusia o tom, ako kategorizovať jednotlivé časti územia na Slovensku, či už sú to národné parky, alebo potom aj samotná zonácia národných parkov je veľmi otvorená politická otázka.

Takže v tomto pokračujeme a myslím si, že tu sme našli veľmi dobrú spoločnú reč s ministrom Tarabom, ktorý z jednej strany chápe, že míľniky a ciele v rámci plánu obnovy treba napĺňať, ale z druhej strany tieto míľniky treba napasovať v záujme potrieb Slovenskej republiky.