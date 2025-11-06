Klinika detskej psychiatrie v NÚDCH má nový interiér, ktorým Nadácia Kvapka Nádeje prináša detským psychiatrickým pacientom komfort, pokoj a bezpečie na uzdravenie

Tento týždeň sa v Národnom ústave detských chorôb („NUDCH“) otvára modernizovaný priestor Kliniky detskej psychiatrie, ktorý prináša 15 veľmi potrebných nových hospitalizačných lôžok, ale aj inšpiratívny model, ako môže vyzerať moderná detská psychiatria. Vďaka Nadácii Kvapka Nádeje a jej kampani „NEHÁDŽ HLAVU ZA HLAVU“ sa podarilo premeniť sterilné nemocničné prostredie na miesto, kde sa deti cítia prijaté, v bezpečí a podporované.
„Naša celková investícia do modernizácie interiéru Kliniky detskej psychiatrie presiahla 156-tisíc eur. Išlo o kombináciu dvoch pilierov – finančných zdrojov z našej verejnej zbierky a štedrej podpory našich kľúčových partnerov: Shell Slovakia, Prvá stavebná sporiteľňa, Nadácia SPP a Nadácia J&T. Všetkým partnerom patrí obrovská vďaka za ich dôveru a pomoc,“ uvádza Ing. Michal Kaľavský, správca nadácie Kvapka Nádeje.
Správca nadácie zároveň zdôrazňuje: „Sme mimoriadne hrdí, že sme na projekte intenzívne participovali od jeho plánovania, až po úspešné uvedenie do prevádzky. V úzkej spolupráci s lekármi detskej psychiatrie a architektom sme navrhli, vyrobili, dodali a nainštalovali kompletné interiérové vybavenie. Výsledkom je pracovisko, ktoré spĺňa vysoký európsky štandard pre hospitalizáciu a terapiu detí s psychickými poruchami a ochoreniami. Úprimne veríme, že kvalitné a príjemné prostredie, v ktorom sa deti liečia, má zásadný a preukázateľný vplyv na proces ich uzdravenia. Tento projekt považujeme za významný krok a kľúčovú súčasť nášho dlhodobého záväzku: efektívne a adresne prispievať k zlepšeniu terapeutických a liečebných podmienok pre slovenské deti s duševnými poruchami.“
„Prítomnosť podnetných a motivačných prvkov, možnosti individuálneho priestoru a terapeutických aktivít v svetlých, priestranných miestnostiach, harmonizujúce a upokojujúce farby, to všetko môže dotvárať pokojnú a bezpečnú atmosféru nemocničného prostredia, zvyšovať spokojnosť a pohodu ako pacientov, tak aj personálu. Predpokladá sa, že prostredie, ktoré pôsobí stabilne, predvídateľne a prívetivo podporuje u detí rýchlejšiu adaptáciu, lepšiu spoluprácu s terapeutickým tímom, znižuje úroveň stresu a celkovo zlepšuje terapeutickú odpoveď dieťaťa“ hovorí doc. MUDr. Jana Trebatická, PhD, prednostka Kliniky Detskej psychiatrie Národného ústavu detských chorôb.
„Keď dieťa vstúpi do priestoru, ktorý je prívetivý, pokojný a navrhnutý s ohľadom na jeho potreby, cíti, že je vítané. Že nie je len pacientom, ale človekom, na ktorom záleží. Práve tento pocit bezpečia je základom dôvery – a bez nej sa žiadna liečba nezačne,“ hovorí Ing. Jaroslav Richter, architekt projektu a dodáva, „Nové priestory sú navrhnuté tak, aby podporovali emocionálnu stabilitu detí. Použité boli prírodné materiály, jemné farby a dekorácie, ktoré navodzujú atmosféru domova. Každý detail má svoj význam – od ergonomického nábytku až po vizuálne prvky, ktoré znižujú stres a úzkosť“.
Lekári aj zástupcovia partnerov sa zhodli na tom, že takto vytvorené prostredie pomáha nielen deťom, ale aj celej spoločnosti lepšie pochopiť, že duševné zdravie si zaslúži rovnakú pozornosť ako to telesné. A že o ňom treba hovoriť otvorene, bez predsudkov.
Informačný servis