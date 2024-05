Svet prvýkrát prekročil hranicu 30 % obnoviteľných zdrojov energie

V novom výskume od vedcov z organizácie Ember sa zistilo, že viac ako 30 % svetovej elektrickej energie sa v súčasnosti vyrába z obnoviteľných zdrojov a Európska únia je ďaleko pred týmto celosvetovým priemerom, referuje Euronews.

Vyskum zahŕňa 80 krajín, ktoré predstavujú 92 % svetového dopytu po energiách. Jej autori tvrdia, že tento rýchly rast priviedol svet ku bodu, kedy sa výroba energie z fosílnych palív začína znižovať. Čisté zdroje energie už za posledných 10 rokov pomohli spomaliť rast spotreby fosílnych palív takmer o dve tretiny.

Slnečná energia bola v minulom roku hlavným svetovým dodávateľom elektrickej energie a poskytla dvakrát viac novej energie ako uhlie. Udržala si status najrýchlejšie rastúceho zdroja energie už 19. rok po sebe.

Solar power farm in the evening, West Sussex, UK.

Solar power farm in the evening, West Sussex, UK.

EÚ je ďaleko pred celosvetovým priemerom, keď vyrába 44 % elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov. Rozširovanie solárnej a veternej energie prebieha oveľa rýchlejšie ako vo zvyšku sveta, pričom v roku 2023 sa blok bude podieľať na celosvetovom raste 17 percentami.

Grécko druhý najvyšší podiel solárnej energie v energetickom mixe na svete, a to 19 percent, za ním nasleduje Maďarsko (18 percent) a Holandsko (17 percent). Na prvom mieste bolo Čile s takmer 20 percentami.

„Je zrejmé, že ľudia sa snažia o dekarbonizáciu energetického sektora a najlepším spôsobom, ako to dosiahnúť, bolo využívanie veternej a solárnej energie,“ vysvetľuje Sarah Brownová, riaditeľka európskeho programu Ember.

V posledných rokoch došlo k poklesu dopytu po energii v dôsledku energetickej krízy, zvyšeniu životných nákladov a teplejšieho počasia. Veľa sa hovorilo aj o tom, že uhlie vyplní medzeru, keď sa tento dopyt opäť zvýši v súvislosti s rastúcou elektrifikáciou.

Európska únia je „na veľmi dobrej ceste“ k splneniu svojho cieľa, podľa ktorého by do roku 2030 mali obnoviteľné zdroje tvoriť 72 % celkovej produkcie energie.

field of wind turbines in sunset in spring

field of wind turbines in sunset in spring

Vo výskume od vedcov z organizácie Ember sa uvádza, že celosvetovo by rast obnoviteľnej energie mohol byť v roku 2023 ešte vyšší, keby nebolo päťročného minima vo výrobe energie z vodných elektrární. Ten bol spôsobený suchom v Číne a iných častiach sveta.

Za normálnych okolností by to znamenalo, že kapacita čistej energie pridaná v minulom roku na celom svete by spôsobila pokles výroby energie z fosílnych palív o 1,1 %. Namiesto toho narástla výroba energií z uhlia, čo spôsobilo zvýšenie emisií v globálnom energetickom sektore o 1 percento.

Štyri krajiny vážne postihnuté suchom – Čína, India, Vietnam a Mexiko – sa na náraste výroby z uhlia podieľali 95%.

„Rok 2023 bol pravdepodobne významným bodom zmeny v histórii energetiky. Tempo poklesu emisií však závisí od toho, ako rýchlo bude pokračovať revolúcia v oblasti obnoviteľných zdrojov energie,“ hovorí Dave Jones, odborník zo spoločnosti Ember.