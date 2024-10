Správa o udržateľnosti DYNAMIK: Naša cesta k zodpovednejšiemu stavebníctvu

DYNAMIK HOLDING, a.s., slovenská stavebná spoločnosť, ktorá patrí k TOP hráčom na slovenskom stavebnom trhu, aktuálne vydáva svoju prvú oficiálnu Správu o udržateľnosti ESG za rok 2023. Správa prezentuje záväzok spoločnosti k zodpovednému a udržateľnému podnikaniu v rámci environmentálnych, sociálnych a riadiacich (Environmental, Social, Governance) aspektov.

„Správu o nefinančných ukazovateľoch v našom podnikaní vydávame dobrovoľne, roky pred tým, ako nám táto povinnosť vyplynie z legislatívnych noriem. Veríme, že kľúčom k lepšej budúcnosti je práve zodpovedné podnikanie. A to je viac ako len dodržiavanie noriem. Je to naše pevné presvedčenie, že rozhodnutia, ktoré robíme dnes, musia byť prospešné aj pre ďalšie desiatky rokov,“ uviedol Ing. Vladimír Vikor ml., generálny riaditeľ a člen predstavenstva DYNAMIK HOLDING, a.s.

DYNAMIK pôsobí v sektore stavebníctva, ktoré je známe svojim výrazným dopadom na životné prostredie a konzervatívnym prístupom k novým trendom. „Preto sme sa rozhodli ísť príkladom pre ostatné slovenské spoločnosti a ukázať, že implementácia ESG stratégie, čiže princípov udržateľného podnikania, nemusí byť strašiakom ani pre firmy, za ktorými nestoja medzinárodné skúsenosti veľkých korporátov ,“ argumentuje Vladimír Vikor.

Vydaniu Správy o udržateľnosti ESG spoločnosti DYNAMIK HOLDING predchádzalo obdobie auditu jednotlivých aktivít a štandardizovania procesov implementácie ESG stratégie, na ktorom DYNAMIK úzko spolupracoval s konzultačnou spoločnosťou Forvis Mazars. Vznikla tak metodológia, vďaka ktorej bude možné transparentne sledovať vývoj spoločnosti v oblasti ESG v priebehu rokov. Správa o udržateľnosti ESG, ktorá je inšpirovaná medzinárodnými rámcami ako ESRS alebo Global Reporting Initiative, je dobrým a transparentným indikátorom implementácie ESG stratégie spoločnosti pre všetky zainteresované strany. Je nielen zdrojom relevantných informácií o aktivitách spoločnosti, no pre DYNAMIK predstavuje predovšetkým záväzok k neustálemu zlepšovaniu.

Jednou z najväčších výhod modelu rodinného podnikania, akým je aj DYNAMIK, je schopnosť pozerať sa na rozhodnutia s dlhodobou perspektívou. Tento prístup je zásadný aj pre udržateľné podnikanie. „Ako rodinná firma si uvedomujeme našu zodpovednosť voči budúcim generáciám. Máme hlboko zakorenené hodnoty, ktoré nás vedú vo všetkom, čo robíme. Chápeme, že udržateľnosť nie je len o súčasných výsledkoch, ale najmä o vytváraní podnikania, ktoré pretrvá generácie. Aby sme našimi aktivitami prispievali k svetu, kde podnikanie, ochrana životného prostredia a zodpovednosť ku spoločnosti kráčajú ruka v ruke. Čestnosť, udržateľnosť, transparentnosť a dlhodobosť sú teda nielen základom nášho podnikania, ale aj stavebnými kameňmi našej ESG stratégie,“ uviedol Ing. Vladimír Vikor ml., generálny riaditeľ a člen predstavenstva DYNAMIK HOLDING, a.s., a dodáva „Veríme, že práve tento prístup nás robí odolnejšími a pripravenými na dlhodobé výzvy.“

Správa poskytuje ucelený prehľad aktivít DYNAMIKU zameraných na zlepšovanie procesov v oblasti ESG, od ekologických riešení v činnostiach spoločnosti a v realizovaných stavebných projektoch až po aktívne zapojenie do rozvoja v sociálnej oblasti a budovania komunít. Podľa spoločnosti DYNAMIK je pre dlhodobý úspech dôležitý aj takto prezentovaný transparentný prístup a jasná komunikácia so všetkými zúčastnenými stranami.

DYNAMIK HOLDING plánuje vydávať Správu o udržateľnosti každoročne, čím umožní svojim partnerom a zainteresovaným stranám sledovať medziročný progres v ESG aktivitách a iniciatívach. Správa je k dispozícii na stiahnutie na oficiálnej stránke spoločnosti www.dynamik.sk.

