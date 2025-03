Revolučný objav: Sliz, ktorý generuje elektrinu pri dotyku

Vedci z University of Guelph prichádzajú s prelomovým objavom – materiálom podobným slizu, ktorý pri stlačení produkuje elektrinu. Tento inovatívny objav má široké možnosti využitia, od udržateľnej energie v domácnostiach až po aplikácie v medicíne.

Ako funguje tento zvláštny sliz?

Nový materiál je zložený z 90 % vody, kyseliny olejovej, ktorá sa nachádza napríklad v olivovom oleji, a aminokyselín. Tieto prírodné zložky zabezpečujú, že je bezpečný na kontakt s ľudskou pokožkou. Keď sa stlačí alebo zdeformuje, generuje elektrický náboj, ktorý by mohol byť využitý na napájanie rôznych zariadení.

Potenciálne využitie v každodennom živote

Vedci veria, že ak by sa tento sliz integroval do podláh v domácnostiach, mohol by generovať ekologickú elektrinu jednoduchým pohybom ľudí. Predstavte si, že pri každom kroku vo svojom byte pomáhate vyrábať energiu – to by mohla byť budúcnosť udržateľnej energie.

Lekárske aplikácie a futuristické možnosti

Tento materiál má význam aj v medicíne. Mohol by sa stať základom pre syntetickú kožu, ktorá by pomohla trénovaniu robotov v zdravotníctve. Lekárski roboti by vďaka nemu mohli lepšie odhadnúť tlak, ktorý vyvíjajú napríklad pri meraní pulzu pacientov. Vedci z University of Guelph tiež uvádzajú, že by tento sliz mohol byť využitý v obväzoch na hojenie rán. Elektrické polia totiž pomáhajú priťahovať hojace bunky, čo by mohlo urýchliť regeneráciu tkaniva.

Neuveriteľné schopnosti pod drobnohľadom

Výskum prebieha v Canadian Light Source na University of Saskatchewan, kde vedci objavili fascinujúce vlastnosti slizu. Tento materiál sa dokáže usporiadať na mikroskopickej úrovni do vrstiev podobných lasagniam alebo do šesťuholníkových štruktúr.

Pomocou synchrontrónu – supermikroskopu – vedci zistili, že ak na materiál aplikujú elektrické pole, jeho kryštalická štruktúra sa mení. Tento princíp by mohol byť využitý na regulované uvoľňovanie liekov priamo v organizme.

Budúcnosť udržateľnej energie a medicíny

Aj keď je tento sliz zatiaľ iba vo fáze prototypu, jeho potenciál je obrovský. Od ekologickejšieho napájania domácností až po revolúciu v zdravotníctve, možno stojíme na prahu nového obdobia udržateľnej vedy.

Hoci zatiaľ neexistuje konkrétny termín, kedy by sa tento materiál mohol dostať do komerčného použitia, jedno je isté – budúcnosť udržateľnej energie a medicíny môže byť oveľa elektrizujúcejšia, než sme si kedy dokázali predstaviť.