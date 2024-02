Priemerná globálna teplota prekročila kritickú hranicu 1,5 °C

Podľa portálu Euronews, priemerná globálna teplota v januári 2024 bola v tomto mesiaci o 1,6 °C vyššia ako v predindustriálnom období, čo znamená, že planéta za posledných 12 mesiacov prekročila hranicu 1,5 °C.

Služba C3S, ktorá podáva správy v mene Európskej komisie, uverejnila mesačnú aktualizáciu klimatických údajov o pozorovaných zmenách globálnej povrchovej teploty vzduchu a mora, pokrývky morského ľadu a hydrologických premenných.

Všetky uvádzané zistenia vychádzajú z počítačových analýz údajov o atmosférických, suchozemských a oceánskych klimatických premenných.

Organizácia C3S uviedla, že priemerná teplota prízemného vzduchu v januári 2024 bude 13,14 °C, čo je o 0,70 °C viac ako priemerná teplota v januári v rokoch 1991 – 2020 a o 0,12 °C viac ako teplota predchádzajúceho najteplejšieho januára v roku 2020.

Ide tak o ôsmy mesiac v rade, ktorý je najteplejší v histórii pre príslušný mesiac v roku.

Rok 2024 sa začal januárom, ktorý bol o 1,66 °C teplejší ako odhad januárového priemeru za roky 1850 – 1900, teda za referenčné obdobie pred industrializáciou. Priemerná globálna teplota za posledných dvanásť mesiacov (február 2023 až január 2024) je najvyššia v histórii, a to 0,64 °C nad priemerom rokov 1991 – 2020 a 1,52 °C nad predindustriálnym priemerom rokov 1850 – 1900.

„Rok 2024 sa začína ďalším rekordným mesiacom – nielenže ide o najteplejší január v histórii, ale práve sme zažili aj dvanásťmesačné obdobie s teplotou o viac ako 1,5 C vyššou ako predindustriálne referenčné obdobie,“ hovorí Samantha Burgessová, zástupkyňa riaditeľa služby Copernicus Climate Change Service.

Thermometer on background of abnormally colored clouds. Climate emergency image. Concept that symbolizing drastic climate changes on our planet

Spoločnosť C3S zistila, že rozloha arktického morského ľadu, teda oblastí, kde je aspoň 15 % povrchu pokrytého ľadom, bola v januári 2024 takmer priemerná a najvyššia od roku 2009.

Koncentrácia morského ľadu bola nadpriemerná v Grónskom mori (pretrvávajúca od októbra) a Ochotskom mori, zatiaľ čo v Labradorskom mori prevládala podpriemerná koncentrácia.

Rozsah morského ľadu v Antarktíde bol v januári šiesty najnižší, a to 18 % pod priemerom, ale výrazne nad najnižšou januárovou hodnotou zaznamenanou v roku 2023 (-31 %).

Podpriemerné koncentrácie morského ľadu prevládali najmä v Rossovom a Amundsenovom mori, v severnej časti Weddellovho mora a pozdĺž pobrežia východnej Antarktídy.