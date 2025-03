Lacnejšia elektrina v EÚ? Inteligentné technológie môžu znížiť ceny až o 30 %

Podľa denníka Tagesspiegel by rozšírenie elektrickej siete a lepšie riadenie spotreby mohlo výrazne znížiť ceny elektriny v Európskej únii. Štúdia Allianz Research ukazuje, že modernizácia energetiky by mohla do roku 2035 znížiť ceny elektriny o 11 % a do roku 2040 až o 30 %. Aké kroky sú na to potrebné?

Nedostatočná infraštruktúra brzdí zelenú transformáciu

Výskumníci v štúdii upozorňujú, že rozdiely v elektrickej infraštruktúre a v spôsobe fungovania trhu s energiou v jednotlivých európskych krajinách sú jednou z hlavných prekážok prechodu na obnoviteľné zdroje. Nedostatok prepojení medzi krajinami a obmedzená kapacita sietí spôsobujú, že nové veterné a solárne elektrárne sa často nemôžu pripojiť do systému.

Zároveň dlhodobo vysoké ceny elektriny oslabujú konkurencieschopnosť európskeho priemyslu a zvyšujú finančnú záťaž pre domácnosti. Ak sa elektrická sieť nerozšíri a nezmodernizuje, môže to výrazne spomaliť prechod na ekologickejšiu a cenovo dostupnejšiu energiu.

Kapacitné obmedzenia vedú k cenovým výkyvom

Problémom nie je len to, že nové zdroje energie sa nemôžu pripojiť do siete, ale aj výrazné výkyvy cien elektriny počas dňa. Nedostatočná kapacita elektrickej siete spôsobuje, že pri vysokej spotrebe dochádza k prudkému nárastu cien, zatiaľ čo pri nízkom dopyte môžu ceny dokonca klesnúť do záporných hodnôt.

Tieto nepredvídateľné výkyvy neovplyvňujú len domácnosti, ale aj priemysel, ktorý sa musí vyrovnávať s nestabilnými nákladmi na elektrickú energiu.

Riešením sú moderné technológie a inteligentné siete

Podľa štúdie by mohlo k modernizácii energetického systému prispieť viacero opatrení. Kľúčom je rozšírenie národných elektrických sietí, budovanie cezhraničných prepojení medzi krajinami a zvýšenie skladovacích kapacít, ktoré pomôžu efektívnejšie manažovať výrobu a spotrebu elektriny.

Dôležitú úlohu by pritom mali zohrávať inteligentné technológie:

Inteligentné merače (smart meters) – Pomáhajú optimalizovať spotrebu elektriny, čo môže domácnostiam znížiť náklady na energiu o 2 až 10 %.

– Pomáhajú optimalizovať spotrebu elektriny, čo môže domácnostiam znížiť náklady na energiu o 2 až 10 %. Obojsmerné nabíjanie elektromobilov – Batérie elektrických vozidiel môžu fungovať ako úložiská elektriny a prispievať k stabilizácii siete v čase výkyvov dopytu.

Cesta k lacnejšej a udržateľnej energii

Ak sa Európskej únii podarí investovať do rozvoja elektrickej siete a moderných technológií, prinesie to nielen ekologické, ale aj ekonomické výhody. Zníženie cien elektriny o 30 % do roku 2040 by znamenalo výraznú úsporu pre spotrebiteľov a zároveň by zvýšilo konkurencieschopnosť európskeho priemyslu.

Otázkou však zostáva, či sa podarí realizovať potrebné reformy dostatočne rýchlo. Rozhodnutia, ktoré politici a energetické spoločnosti prijmú v najbližších rokoch, môžu mať zásadný vplyv na budúcnosť európskej energetiky.