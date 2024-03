Kedy bude Arktída bez ľadu? Vedci majú nový odhad

Vedci predpovedajú, že Arktída by mohla zažiť svoj prvý deň bez ľadu už v najbližších rokoch. Nová štúdia z Coloradskej univerzity v Boulderi v USA zistila, že táto kritická hranica by mohla byť prekročená o viac ako 10 rokov skôr, ako sa doteraz očakávalo, referuje portál Euronews.

Menšia, ale nie úplne bez ľadu

Nie je to až také drastické, ako to znie. Pre vedcov nezaľadnená Arktída neznamená, že by bola územím bez jediného ľadu. Polárna oblasť sa bude považovať za oblasť bez ľadu, keď sa v oceáne bude nachádzať menej ako jeden milión kilometrov štvorcových ľadu.

To je však obrovský úbytok oproti stavu spred niekoľkých desaťročí. Dnešná hranica predstavuje menej ako 20 % minimálnej ľadovej pokrývky Arktídy v 80. rokoch 20. storočia. V posledných rokoch mal Severný ľadový oceán v približne 3,3 milióna kilometrov štvorcových minimálnej plochy morského ľadu.

Foto: ilustračné, https://www.gettyimages.com

Kedy Arktída zažije prvý deň a mesiac bez ľadu?

Vedci predpokladajú, že koncom augusta alebo začiatkom septembra tohto alebo budúceho desaťročia by sa Arktída mohla po prvýkrát zbaviť ľadu. Podľa vedcov za úbytok morského ľadu môžu najmä emisie skleníkových plynov.

Tím zistil, že prvýkrát, keď sa rozloha morského ľadu zníži pod jeden milión štvorcových kilometrov, sa to stane v priemere o štyri roky skôr, než ukazujú mesačné priemery.

Foto: ilustračné, https://www.gettyimages.com

Ako ovplyvňuje úbytok morského ľadu ľudí a voľne žijúce živočíchy?

Miznúca snehová a ľadová pokrývka v Arktíde znamená, že oceán absorbuje viac tepla zo slnečného žiarenia. To zhoršuje topenie ľadu a otepľovanie, čo má nebezpečný vplyv na arktické zvieratá, ktorých prežitie závisí od morského ľadu, vrátane tuleňov a ľadových medveďov.

Vedci sa obávajú, že s otepľovaním oceánu by sa do Severného ľadového oceánu mohli presunúť ryby, ktoré nepatria do týchto oblastí. Vplyv týchto inváznych druhov na miestne ekosystémy zostáva nejasný.

Komunity žijúce v blízkosti regiónu ohrozuje aj úbytok morského ľadu, ktorý tlmí vplyv oceánskych vĺn na pobrežnú pevninu. S ústupom morského ľadu by sa oceánske vlny zväčšili, čo by spôsobilo eróziu pobrežia.