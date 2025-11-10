COP30: Zmení tento klimatický summit budúcnosť planéty?

OSN spúšťa historickú klimatickú konferenciu COP30 v brazílskom Beléme. Očakáva sa posun v ochrane lesov, väčší vplyv pôvodných obyvateľov a nový pohľad na plnenie Parížskej dohody. V hre je budúcnosť miliárd ľudí a celého klimatického systému planéty.
Rýchle otepľovanie a pomalé opatrenia
Svet sa od Parížskej dohody oteplil o 0,46 °C, čo patrí medzi najprudšie nárasty za dekádu. Projekcie otepľovania sa síce znížili vďaka rozvoju obnoviteľných zdrojov, realita však ukazuje, že tempo znižovania emisií stále nestačí. Cieľ 1,5 °C je podľa mnohých vedcov takmer nedosiahnuteľný.
Hlas domorodých komunít zazneje tento rok
COP30 sa koná v regióne, kde pôvodné obyvateľstvo dlhodobo chráni pralesy. Po prvýkrát sa na konferencii zúčastní viac ako 3 000 pôvodných delegátov. Tieto komunity žiadajú väčší vplyv, pretože ich úloha pri ochrane lesa je zásadná. Ich účasť však kontrastuje s kontroverzným schválením ropného projektu pri ústí Amazonky.
Brazília predstavila nový fond Tropical Forests Forever Facility. Už získal 5,5 miliardy dolárov od krajín ako Nórsko, Francúzsko či Indonézia. Fond odmeňuje štáty za nízke odlesňovanie a penalizuje ich za ničenie lesov. Cieľom je motivovať vlády, aby prírodu chránili, nie ničili.
Spojené štáty na konferencii chýbajú
Biely dom v piatok potvrdil, že na COP30 nevyšle žiadnych vysokopostavených predstaviteľov USA. Prezident Donald Trump už pri nástupe do úradu odstúpil od Parížskej dohody a klimatickú zmenu opakovane označil za podvod.
„Prezident Trump nebude ohrozovať ekonomickú a národnú bezpečnosť krajiny kvôli vágnym klimatickým cieľom, ktoré ničia iné štáty,“ uviedol hovorca Bieleho domu Taylor Rogers.
Odborníci sa obávajú, že neúčasť USA, ktoré v minulosti často zohrávali kľúčovú úlohu pri presviedčaní Číny či pri zabezpečení financií pre chudobnejšie krajiny, môže naznačovať širší ústup od klimatickej politiky.
Parížska dohoda po desiatich rokoch
Planéta sa napriek dohode otepľuje rýchlo. Obnoviteľné zdroje sú síce lacnejšie než fosílne palivá, no súčasné záväzky krajín nestačia na splnenie cieľa 1,5 °C. Každá desatina stupňa má pritom zásadný vplyv na extrémne počasie.
Očakáva sa, že COP30 neprinesie veľké nové dohody. Namiesto toho sa má sústrediť na zavádzanie už prijatých záväzkov. Odborníci tvrdia, že otázka neznie, akú dohodu summit prinesie, ale ako rýchlo dokáže svet plniť tie existujúce.