Aké panvice používať v domácnosti? Ktoré sú ekologickejšie?

Pri výbere správnej panvice je dôležité zvážiť jej vplyv na životné prostredie. Panvice môžu byť vyrobené z rôznych materiálov, pričom každý má svoje výhody a nevýhody.

Keramické panvice majú často pozitívne ohlasy za ich nelepivé vlastnosti. Tieto panvice sú vyrobené z prirodzených materiálov a môžu byť ekologickejšou voľbou, pretože nevyžadujú použitie potenciálne škodlivých chemikálií pri ich výrobe. Navyše, keramické panvice sú obvykle dlhotrvajúce, čo znižuje potrebu častých výmen.

Environmentálne nevýhody:

Yellow dutch oven on a wooden board with condiments around it

Yellow dutch oven on a wooden board with condiments around it

Nerezová oceľ je ďalším materiálom, ktorý je cenovo dostupný a odolný proti korózii, čo z nej robí trvanlivú voľbu pre varenie. Panvice z nerezovej ocele neprodukujú toxické látky a sú plne recyklovateľné, čo znižuje ich environmentálny dopad. Avšak, môžu vyžadovať viac energie na výrobu v porovnaní s inými materiálmi.

Environmentálne nevýhody:

Frying pan on a gas stove. Chef controls the cooking process

Frying pan on a gas stove. Chef controls the cooking process

Liata panvica je klasika, ktorá sa v kuchyniach používa už stovky rokov. Vyznačuje sa vynikajúcou tepelnou vodivosťou a dlhou životnosťou. Ak je správne ošetrená, môže slúžiť celé generácie. Z hľadiska ekologického dopadu je liata železná panvica výhodná vďaka svojej životnosti a možnosti recyklovania. Na druhú stranu, výroba liateho železa je energeticky náročná.

Environmentálne nevýhody:

Empty frying cast iron pan background, kitchenware cooking concept set, on white stone surface, top view flat lay, with copy space for text

Empty frying cast iron pan background, kitchenware cooking concept set, on white stone surface, top view flat lay, with copy space for text

Teflonové panvice, známe aj ako PTFE pokryté panvice, sú obľúbené pre svoj vynikajúci nelepivý povrch, ktorý umožňuje varenie s minimálnym množstvom oleja alebo tuku. Tieto panvice sú pohodlné v používaní a uľahčujú čistenie.

Environmentálne nevýhody: