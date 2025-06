7 eko tipov na leto: Ako dovolenkovať bez odpadu a s čistým svedomím?

Letné mesiace lákajú na cestovanie, zážitky a oddych. No za slnečnými dňami často zostáva kopa odpadu – plastové obaly, fľaše, jednorazový riad. Dobrou správou je, že to vieme zmeniť. Udržateľné leto neznamená extrémy, ale múdre a ohľaduplné rozhodnutia, ktoré sú prospešné nielen pre planétu, ale aj pre nás.

Cestovanie s rozumom: Ušetrite emisie aj plast

Jednou z najväčších záťaží pre životné prostredie je doprava. Preto ak máte možnosť, vyberte si vlak namiesto lietadla, autobus namiesto auta, alebo sa dohodnite na spolujazde. Existujú aplikácie, ktoré spájajú ľudí smerujúcich do rovnakej destinácie.

Na cestu si pribaľte opakovane použiteľnú fľašu, termosku, príbor či dózu – znížite tak množstvo odpadu, ktoré by inak skončilo v prírode alebo na skládke. Aj v hoteli môžete urobiť malý eko krok: odmietnite každodennú výmenu uterákov a vyhnite sa jednorazovým kozmetickým baleniam.

Nechajte za sebou len spomienky

Či už idete na hory, kempovať alebo len na piknik, základné pravidlo znie: všetko, čo si so sebou prinesiete, si aj odneste. Platí to aj pre bioodpad – šupky či zvyšky ovocia nepatria do lesa.

Skúste používať voskované obrúsky, silikónové vrecká či znovupoužiteľné nádoby. Neprebiehajte prírodu – kamene, konáre, kvety patria tam, kde vyrástli. A ak natrafíte na odpad po niekom inom, buďte hrdinom a zoberte ho so sebou.

Grilovačka a piknik bez plastu? Áno, dá sa to

Letné grilovanie nemusí znamenať plastové taniere a balené jedlá z hypermarketu. Stačí trocha plánovania: použite normálny riad, jedlo si pripravte doma, preneste ho v zaváraninových pohároch či ekologických nádobách.

Nakupujte u miestnych farmárov – získate čerstvejšie a kvalitnejšie potraviny. Zvyšky zeleniny a šupky skompostujte, nie vyhoďte. A ak grilujete v prírode, využite vyznačené ohniská a prírodné podpaľovače.

Pláže a festivaly: Zábava bez jednorázových plastov

Letné akcie sú zvyčajne plné odpadu. No situácia sa mení – aj vďaka novej európskej legislatíve PPWR, ktorá do roku 2030 zakazuje nerecyklovateľné obaly. Znamená to zánik mnohých jednorazových plastov, ktoré dnes poznáme.

Namiesto fastfoodu si pripravte jedlo doma – ušetríte a zjete zdravšie. Čoraz viac festivalov umožňuje nosiť si vlastný pohár, príbor aj podložku. Vyhnite sa dekoráciám s mikroplastmi – eko alternatívy sú dnes dostupné, moderné a štýlové.

Recyklácia sa mení na normu

„Cirkulárne obaly sa stávajú štandardom, nie výnimkou,“ tvrdí Martin Němec zo spoločnosti DS Smith. Ako dobrý príklad uvádza balenia minerálok v Rakúsku do papierových nosičov namiesto plastových fólií. Budúcnosť patrí materiálom, ktoré sa dajú recyklovať alebo opätovne použiť.

Slovensko medzi lídrami v zálohovaní

Slovensko patrí medzi krajiny s najlepším systémom zálohovania PET fliaš a plechoviek. Viditeľne sa tak znížilo množstvo plastového odpadu. Nová regulácia v EÚ má podobný cieľ – obmedziť jednorazové obaly, podporiť recykláciu a chrániť klímu.

Foto: SITA.sk Foto: Tesco

Desatoro udržateľného leta