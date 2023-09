Kim plánuje vycestovať na rokovania o zbraniach za Putinom, údajne pôjde obrneným vlakom

Severokórejský vodca Kim Čong-un plánuje tento mesiac vycestovať do Ruska na stretnutie s prezidentom Vladimirom Putinom. Informuje o tom spravodajský portál BBC s odvolaním sa na svoju americkú partnerskú stanicu CBS.

Lídri by mali podľa nemenovaného amerického predstaviteľa diskutovať o možnosti, že by Severná Kórea poskytla Moskve zbrane na podporu jej vojny na Ukrajine. Presné miesto plánovaného stretnutia nie je jasné.

Severná Kórea ani Rusko sa ku správe, ktorú priniesli aj iné americké médiá, bezprostredne nevyjadrili.

Cesta obrneným vlakom

Zdroje denníka New York Times uviedli, že Kim bude s najväčšou pravdepodobnosťou cestovať obrneným vlakom. Stretnutie by sa podľa nich mohlo uskutočniť vo Vladivostoku, na východe Ruska.

Správy o možnom stretnutí prichádzajú po tom, ako Biely dom uviedol, že má nové informácie o tom, že rokovania o zbraniach medzi krajinami „aktívne napredujú“.

Ruský minister obrany Sergej Šojgu sa údajne počas nedávnej návštevy Severnej Kórey snažil „presvedčiť Pchjongjang, aby predal Rusku delostreleckú muníciu“, povedal hovorca americkej Rady pre národnú bezpečnosť John Kirby.

Moskva „zúfalo“ potrebuje muníciu

John Everard, ktorý v rokoch 2006 až 2008 pôsobil ako veľvyslanec Spojeného kráľovstva v Severnej Kórei, však pre BBC uviedol, že publicita okolo možnej návštevy je „vážnym dôvodom, prečo sa návšteva teraz pravdepodobne neuskutoční“.

„Kim Čong-un je paranoidný, pokiaľ ide o jeho osobnú bezpečnosť. Vynakladá veľké úsilie na to, aby udržal svoj pohyb v tajnosti, a ak sa vie, že plánuje ísť do Vladivostoku na stretnutie s prezidentom Putinom, pravdepodobne celú akciu jednoducho zruší,“ vysvetlil Everard.

Pchjongjang pritom podľa neho vie, že Moskva „zúfalo“ potrebuje muníciu a cena, ktorú za ňu bude Severná Kórea žiadať, preto bude obrovská. Navyše, i keď má Severná Kórea zásoby zbraní, sú podľa neho „vo veľmi zlom stave“.

Vodcovia sa naposledy stretli v apríli 2019, keď Kim pricestoval vlakom do Vladivostoku. Práve to bola pravdepodobne aj jeho dosiaľ posledná cesta do zahraničia.