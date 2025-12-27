Kim Čong-un v novoročnom pozdrave Putinovi poukázal na spoločne preliatu krv na Ukrajine

Severokórejský vodca Kim Čong-un v novoročnom pozdrave ruskému vládcovi Vladimirovi Putinovi zdôraznil, že jeho krajina a Rusko zdieľajú „krv, život a smrť“ vo vojne na Ukrajine. Podľa juhokórejských a západných spravodajských služieb Pchjongjang poslal do Ruska tisíce vojakov, ktorí pomáhajú Kremľu bojovať proti Ukrajine.
Kim Čong-un v sobotu uviedol, že tento rok je „naozaj významným rokom“ pre bilaterálne spojenectvo, ktoré sa upevnilo „zdieľaním krvi, života a smrti v rovnakom zákope“. Severná Kórea len v apríli potvrdila, že nasadila vojakov na podporu ruskej vojenskej kampane proti Ukrajine a že jej príslušníci pri bojoch zahynuli.
Pchjongjang priznal, že tento rok vyslal vojenské jednotky na odmínovanie častí ruskej Kurskej oblasti. Najmenej deväť vojakov zo ženijného pluku zahynulo počas 120-dňového nasadenia, uviedol severokórejský vodca v prejave z 12. decembra pri príležitosti návratu jednotky domov.
Krajina v osratných rokoch čoraz častejšie testuje rakety. Podľa analytikov tým chce zlepšiť ich presnosť, vyslať odkaz USA a Južnej Kórei a zároveň si overiť zbrane pred ich možným vývozom do Ruska.
Severná Kórea dodala Rusku aj delostrelecké granáty, rakety a raketové systémy dlhého doletu. Výmenou za to Rusko podľa analytikov poskytuje Pchjongjangu finančnú pomoc, vojenské technológie, ako aj dodávky potravín a energií.