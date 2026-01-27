Kedy sa hodia bavlnené montérky a kedy siahnuť po iných materiáloch

Každý materiál má svoje výhody aj limity.
Trh s pracovným oblečením sa v posledných rokoch výrazne posunul a ponúka širokú škálu materiálov. Od klasických bavlnených montérok cez moderné syntetické tkaniny až po šikovné kombinácie, ktoré spájajú to najlepšie z oboch svetov.
Bavlna
Bavlnené pracovné montérky nestarnú, a to z dobrého dôvodu. Bavlna je prírodný materiál, ktorý je príjemný na dotyk a umožňuje pokožke dýchať. To oceníte najmä počas horúcich dní alebo pri fyzicky náročnej práci, keď sa veľa potíte.
Veľkou výhodou bavlny je aj jej odolnosť voči vysokým teplotám. Preto sú bavlnené montérky prvou voľbou pre zváračov, kováčov alebo pracovníkov v hutách. Na rozdiel od syntetických materiálov sa bavlna pri kontakte s iskrami alebo teplom neroztaví. Bavlnené pracovné odevy majú tiež výborné absorpčné vlastnosti – dokážu zadržať vlhkosť v miere až 25 % zo svojej hmotnosti bez toho, aby ste mali pocit, že sú mokré.
Bavlna má aj svoje nevýhody. Pomalšie schne, čo môže byť problém, ak pracujete vo vlhkom prostredí alebo vonku, kde často prší. Tiež sa stláča a časom sa môže sprať.
TIP: Prezrite si pracovnú súpravu Blúza a nohavice ARDON®KLASIK.
Syntetické materiály
Moderná doba priniesla do sveta pracovného oblečenia materiály ako polyester, polyamid alebo elastan. Vďaka nim môže pracovné oblečenie ponúkať rovnaké vlastnosti ako špičkové športové alebo outdoorové oblečenie.
Syntetické materiály sú neuveriteľne ľahké a rýchloschnúce. Ak sa vám montérky namočia, o chvíľu budú suché.
Sú tiež odolnejšie voči opotrebovaniu. Nevyťahajú sa, nepovoľujú na kolenách a aj po desiatkach praní si zachovávajú svoj tvar. Ďalšou výhodou je jednoduchšia údržba – syntetické materiály sa ľahšie perú a často sa nemusia žehliť.
Pozor: Syntetické materiály sa pri kontakte s vysokou teplotou môžu roztaviť a prilepiť na pokožku, čo môže spôsobiť vážne popáleniny.
Zmesové materiály
Šikovným kompromisom medzi bavlnou a syntetikou sú zmesové materiály, ktoré kombinujú vlastnosti oboch typov tkanín. Najčastejšie sa stretnete so zmesou bavlny a polyesteru v rôznych pomeroch.
Typická zmes je 65 % polyesteru a 35 % bavlny. Takéto pracovné montérky sú odolnejšie ako čistá bavlna, ale zároveň sú pohodlnejšie na nosenie ako čistá syntetika. Schnú rýchlejšie ako bavlna, ale sú bezpečnejšie pri práci s teplom ako čistý polyester.
Ďalšou obľúbenou možnosťou je kombinácia s tkaninou ripstop. Ripstop je špeciálna tkanina s vysokou pevnosťou a odolnosťou proti roztrhnutiu.
Strečové montérky
Osobitnou kategóriou sú strečové pracovné nohavice, ktoré kombinujú základný materiál (bavlnu alebo polyester) s elastanom. Výsledkom je oblečenie, ktoré umožňuje voľný pohyb.
Vďaka pružnosti materiálu si môžete bez problémov čupnúť, natiahnuť sa alebo liezť po lešení bez toho, aby vás montérky obmedzovali. Strečové pracovné nohavice sú tiež pohodlnejšiepri dlhodobom nosení. Nestláčajú sa v kolenách, netlačia v páse a celkovo poskytujú väčšiu voľnosť pohybu ako tradičné montérky
Správny výber materiálu zvyšuje produktivitu
Materiál pracovných montérok priamo ovplyvňuje to, ako sa počas dňa budete cítiť a ako efektívne budete pracovať. Keď sa v montérkach cítite pohodlne, produktivita sa prirodzene zvyšuje.
Kvalitné montérky od značky ARDON kombinujú správny materiál s premysleným strihom a praktickými detailmi. Výsledkom sú odolné pracovné odevy, v ktorých vydržíte celý deň v pohodlí a bezpečí. Pre ešte lepší pracovný výkon nezabúdajte ani na kvalitnú pracovnú obuv.
Informačný servis