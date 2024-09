Kedy (ne)ísť do školy? Renomovaná pediatrička radí, ako riešiť zdravotné problémy u detí a najmä to, ako im predchádzať

Či už ide o dôležité zvažovanie odkladu školskej dochádzky, alebo o rozhodnutie „nedať“ ráno dieťa do školy, rodičom najlepšie pomôže rada od odborníkov. Union zdravotná poisťovňa dlhodobo iniciuje vydávanie vzdelávacích brožúr KOMPAS, ktoré najnovšie pomáhajú v starostlivosti o zdraví aj rodičom menších detí. Prečítajte si viac v rozhovore s MUDr. Zorou Zdráhalovou, krajskou odborníčkou Ministerstva zdravotníctva SR pre primárnu pediatriu.

S čím sa najčastejšie stretávate vo svojej ambulancii?

V ambulancii primárneho pediatra môžeme prácu rozdeliť do dvoch častí. Jednou je prevencia a druhou kuratíva, teda starostlivosť o chorých. Z ochorení sú najčastejšie akútne infekčné ochorenia dýchacích ciest, problémy so zažívaním, kožné problémy. Najviac pacientov nás navštevuje v období zhoršenia počasia, v jesennej a zimnej sezóne. Dôvodom je návrat detí do kolektívov po letných prázdninách a ich zhromažďovanie v interiéroch, kedy dochádza k najrýchlejšiemu prenosu infekcií. Sychravé počasie je najvhodnejšie pre šírenie vírusov a baktérií.

Prichádzajú rodičia do ambulancie aj s tým, že sa potrebujú „len“ poradiť? Máte na to dostatok času?

Rodičia často prichádzajú s prosbou o radu. V posledných rokoch sa stretávame aj s tým, že prídu s vlastnou predstavou riešenia problému, väčšinou sa dožadujú vyšetrenia u špecialistu a od nás žiadajú len odporúčanie. Je na nás, aby sme to s nimi spoločne prebrali, prípadne im vysvetlili, ako je v konkrétnom prípade najlepšie postupovať. Času je s nastupujúcou sezónou čoraz menej, vždy sa však snažím vyjsť rodičom v ústrety a pomôcť im s riešením ich problému.

Deti sa práve vracajú do škôl, na čo si dať najviac pozor?

Je prirodzené, že s návratom detí do kolektívov sa zvýši aj množstvo akútnych infekčných ochorení. Najviac nimi trpia deti, ktoré nastupujú do detských zariadení prvýkrát. Upozorňujeme rodičov na to, že dieťa v takomto prípade môže za sezónu ochorieť aj niekoľkokrát. Pokiaľ ochorenia nemajú opakovaný ťažký priebeh

( napríklad zápal pľúc) a dieťa ich zvláda v domácom prostredí, nie je väčšinou dôvod sa nadmerne znepokojovať. Ak by dieťa malo závažný problém s imunitou, vieme o tom už skôr ako v predškolskom veku. Rodičia si pýtajú „niečo na imunitu” a mnohokrát sa dožadujú imunologického vyšetrenia u dieťaťa, ktoré je podľa ich názoru často choré. Tu je namieste, aby sme ich upozornili na to, že imunitný systém detí sa vyvíja a pomáha tomu aj stretávanie sa s infekciami. Absolútna väčšina detí nepotrebuje žiadnu imunologickú liečbu. Môžeme im odporúčať dostatok pohybu v exteriéri, primerané otužovanie, dostatok spánku a pestrú stravu s dostatočným množstvom vitamínov. Nevyhnutné je upozorniť na podávanie vitamínu D v období od jesene do jari, kedy si ho nevytvárame prirodzeným spôsobom.

Vnímate aj trend zhoršujúceho sa duševného zdravia u detí?

Vnímam trend zhoršujúceho sa duševného zdravia celej populácie. Najviac sa samozrejme stretávam s duševnými problémami u detí. V súčasnosti kladieme na seba aj deti veľké nároky, žijeme rýchlu dobu a sme zo všetkých strán obklopení informáciami, mnohokrát nevyžiadanými. Naše deti vyrastajú v dvoch paralelných svetoch, v tom skutočnom a vo virtuálnom. Môže byť veľký problém tieto dva svety zmysluplne spojiť. Tu je absolútne nevyhnutná a nezastupiteľná úloha rodiča, aby dieťa nemalo neobmedzený prístup k internetu, ktorý je zdrojom všetkých informácií bez rozdielu veku.

V Kompase „Máme doma malého školáka“ mapujeme aspekty vývinu školákov po fyzickej a mentálnej stránke. Stretávate sa s tým, že rodičia „tlačia“ na výkon, chcú zaradiť deti do škôl čím skôr?

Skôr sa stretávame s tým, že sa nástup školskej dochádzky u detí odkladá. Častokrát je dôvodom len to, že „je to chlapec”, „ešte je hravý”, „nechcem mu pokaziť detstvo”. Ja s týmto nesúhlasím a pokiaľ nie je na odklad školskej dochádzky zdravotný dôvod, dieťa by malo byť zaškolené. V zahraničí sú deti zaškolované skôr ako u nás a postupne sa veku primerane učia. Obávam sa však, že by muselo na Slovensku dôjsť k podstatnej zmene školského systému, aby niečo takéto bolo možné. Ako pozitívny fakt u nás vnímam povinné absolvovanie posledného roku škôlky, teda predprimárneho vzdelávania, kedy sa deti venujú príprave do školy.

Mnohokrát sa stretávame s tým, že do kolektívu prídu deti, ktoré by mali byť pre chorobu doma. Podceňujú rodičia doliečovanie detí po chorobe? Existuje tu nejaká „dobrá rada“?

Na jednej strane chápem rodičov, ktorí potrebujú ísť do práce. Na druhej strane je potrebné si uvedomiť, že nedoliečená choroba a nevhodné skoré zaradenie do kolektívu sa vráti ako bumerang. Dieťa nemá dostatok času na vyzdravenie a znova ochorie. Ja neustále opakujem, že toľko času, koľko si vyžiadala samotná choroba s jej akútnymi príznakmi, si žiada aj rekonvalescencia. Keďže si uvedomujem, že to mnohokrát nie je možné nechať dieťa doma, upozorňujem rodičov na to, aby to bolo aspoň 48 hodín po uplynutí akútnych príznakov. Je to veľmi všeobecná rada a pokiaľ mám dieťa v ambulancii, vždy sa s rodičmi dohodnem konkrétne. Upozorňujeme tiež na nevhodnosť rýchleho zaradenia do tréningov a športových aktivít.

Práve teraz sa obdobie prechladnutí blíži. Čo radíte rodičom – kedy je potrebné navštíviť lekára a kedy naopak stačí „podchytiť“ teplotu v domácom prostredí? Kedy situáciu nepodceniť a naopak, kedy zbytočne nepanikáriť?

Nastáva obdobie, kedy sa prechladnutiu nevyhne takmer nikto. S bežnými príznakmi, ako je nádcha, kašeľ a zvýšená teplota, nie je potrebné navštevovať lekára. Najdôležitejšie je pri prvých príznakoch dieťa nechať pár dní doma, nenechať deti „doraziť sa” v kolektíve, prípadne na tréningoch. Pokiaľ teploty trvajú niekoľko dní, dochádza k zhoršovaniu príznakov, kašeľ je neutíchajúci, je čas navštíviť lekára. Situáciu rozhodne nepodceňujeme u dojčiat, ktoré nám nevedia povedať, ako sa cítia. U väčších detí si môžeme dovoliť počkať aj dlhší čas. Každá choroba, vrátane virózy, si vyžaduje čas a pokoj v domácom prostredí.

Prečo je dôležité, aby rodičia mali takéhoto „sprievodcu“ starostlivosťou o zdravie svojich detí?

V súčasnosti existuje nespočetné množstvo zdrojov informácií, veľa z nich je neoverených, bez odborného podkladu, založených len na vlastnej obmedzenej rodičovskej skúsenosti. Tieto informácie sú mnohokrát podávané ako odborný fakt a rodičia ich tak aj prijímajú. Je nevyhnutné, aby sa v prípade potreby mohli obrátiť na odborníkov v danej oblasti. Z oblasti pediatrie majú už teraz možnosť využiť portál pediatrideťom.sk, prípadne využiť aplikáciu Bebbo, ktoré fungujú pod záštitou odbornej spoločnosti.

