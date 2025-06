Kedy je ticho zbraňou a nie snahou vyhnúť sa konfliktu? Psychologička radí, ako reagovať na takzvaný silent treatment

Ticho je spôsob, akým sa vyhnúť konfliktom, no aj jednou z manipulatívnych techník, ktorej cieľom je potrestať či zastrašiť. Psychologička Barbora Bálintová pre agentúru SITA priblížila, ako rozpoznať ticho, ktoré má situáciu upokojiť a takzvaný silent treatment, ktorého cieľom je presný opak.

Čo je silent treatment?

Silent treatment, alebo tiché zaobchádzanie či trestanie tichom je manipulatívna technika, ktorá je najčastejšie spájaná s manipulatívnymi či psychopatickými osobnosťami. Ide o tichú formu manipulácie, ktorú môžeme nazvať aj ako tichá domácnosť a správnym slovom je v tomto prípade aj ignorácia.

Ide teda o situácie, kedy človek zámerne prestane komunikovať s druhým, bez vysvetlenia, s cieľom vyvolať v ňom pocit neistoty, viny alebo si u neho zabezpečiť poslušnosť. Silent treatment je psychologický jav, ktorý sa môže objaviť nie len v partnerských vzťahoch, ale aj v tých rodinných, priateľských či pracovných.

Aj keď môže trestanie tichom vyzerať na prvý pohľad nevinne, ide v skutočnosti o pasívne agresívny nástroj na dosiahnutie cieľov manipulátora. Jeho obeť je zmätená, pretože nevie, čo sa stalo, cíti sa vinná a snaží sa manipulátorovi prispôsobiť v snahe obnoviť komunikáciu. To dáva manipulátorovi moc a kontrolu nad obeťou.

Na ticho je vždy pádny dôvod

Psychologička upozornila, že mnoho ľudí používa ticho na vlastnú ochranu pred konfliktom. „Robia to hlavne ľudia, ktorí už zažili konfliktov dosť a vedia, ako bude celá situácia eskalovať, a že reči budú v tomto cykle zbytočné,“ priblížila Bálintová s tým, že ľudia to robia teda na základe predošlých skúseností či skrátka preto, že nie sú konfliktné typy a snažia sa konfliktu predchádzať tam, kde už normálna komunikácia nie je možná.

Kedy je ticho ale zbraňou, ktorá sa už nevyhýba ale v podstate priamo útočí? Psychologička upozornila, že keď sa druhá strana odmlčí, mala by mať na to pádny dôvod. „Ak sa odmlčí len tak, v normálnej komunikácii, kde ani poriadne nedošlo k hádke, len niečo nebolo podľa jej predstáv, musíte vedieť, že ide o manipuláciu z nenaplneného cieľu tejto osoby,“ doplnila psychologička.

Odborníčka takéto správanie prirovnáva k nevyzretému správaniu dieťaťa, ktoré sa „ofučí“. „Skúste sa opýtať samých seba: Ublížil/a som nejakým spôsobom? Prehnal/a som to? Ak vám to stále nebude dávať zmysel, opýtajte sa aj druhej strany ale s kľudom: Ublížil/a som ti teraz? Naozaj by som si to chcel/a odkomunikovať,“ odporúča psychologička.

„Pokiaľ vás druhá strana stále rešpektuje, len ste sa jej dotkli alebo presiahli jej hranice, tak vám priamo povie že áno, pretože sa sama necíti komfortne. Pokiaľ bude ďalej mlčať môžete tušiť, že je to diablov nástroj,“ vysvetlila odborníčka. Vyspelá a rešpektujúca osoba podľa jej slov poväčšine reaguje napríklad požiadaním o času na spracovanie, či priamo povie, že sa nateraz necíti na debatu. Než aby sa teda odmlčala, vyznačí vám svoj priestor na spracovanie vnútorného konfliktu.

Ako vyzerá trestajúci silent treatment vo vzťahu?

Silent treatment môže byť vo vzťahu prítomný vo viacerých podobách. Psychologička priblížila, že môže ísť v prvom rade o úplné mlčanie, kedy partner nereaguje na vaše otázky ani na pokusy o rozhovor. Partner tiež môže absolútne ignorovať vašu prítomnosť, chodí okolo vás a častokrát nahlas narába s predmetmi, aby dal najavo to, že sa na vás hnevá.

„S ostatnými sa pred vami baví normálne či rozhovorom alebo telefonátom, takže už viete, že to nie je len o jeho nálade,“ doplnila psychologička s tým, že niekedy ide o „ľahšiu“ formu, kedy partner na všetko, čo poviete, len jednoslovne odvrkne. Dáva tak najavo, že vás trestá. Silent treatment často sprevádzajú nenávistné pohľady.

Trestanie tichom môže trvať hodiny až dni. „Končí poväčšine, keď sa patrične ospravedlníte, hoci ste si predtým mysleli, že to neurobíte, no psychický nátlak vás k tomu donúti,“ dodala odborníčka.

Silent treatment má na obeť reálny dopad

Psychologička pripomenula, že silent treatment predstavuje psychický nátlak, ktorý u obete spôsobuje stres. Čím dlhšie silent treatment trvá, tým väčší stres obeť pociťuje. „Prejavy môžu byť rôzne – ťažoba na hrudi, nepríjemné pocity v oblasti žalúdka, či už zažívacie problémy, nespavosť a pocity úzkosti. Samozrejme obeť spochybňuje samú seba a zažíva emočnú bolesť, na ktorú mozog reaguje podobne ako na fyzickú. Neskôr je obeť teda vyčerpaná psychicky ale aj fyzicky,“ vysvetlila Bálintová.

Ako reagovať na silent treatment?

Psychologička upozornila, že ak ide o formu pasívnej agresie, akou je aj silent treatment, je potrebné sa jej postaviť čelom. Neplatí tu teda, že „kto do teba kameňom, ty do neho chlebom“. Nie je teda správne ustupovať, a tým podporovať manipulátora.

„Je dobré najskôr porozmýšľať, či ste naozaj niečo spravili zle a patrične sa k tomu postaviť. Avšak ak viete, že ste obeťou tejto praktiky často, veľakrát naozaj bez pádneho dôvodu a viete, že ste sa vec snažili počas toho procesu odkomunikovať primeraným spôsobom, potom by ste mali dať svojmu trestateľovi najavo, že toto nie je cesta,“ odporúča psychologička.

Podľa odborníčky je potrebné, aby ste sa vyhli myšlienkam ako: Musím to napraviť, nech to stojí čokoľvek. „To je presne to, čo tichý manipulátor chce,“ upozornila Bálintová, podľa ktorej je ďalším krokom nastavenie si hraníc. Musíte teda dať najavo, že vy takto fungovať nebudete. Skúsiť to musíte síce pevne, ale nie útočne.

Manipulátorovi treba vysvetliť, že rešpektujete jeho potrebu priestoru, ale že nie ste ochotná/ý akceptovať ignorovanie, a ak bude pripravený/á hovoriť otvorene, tak ste tu. „Tým mu dáte najavo, že touto detinskou formou nevyrieši nič,“ doplnila psychologička.

Psychologička navrhuje aj frázy ako: „Nie som tu na to, aby ma niekto trestal mlčaním.“, „Keď budeš pripravený hovoriť dospelo, môžeme pokračovať.“, „Ticho nie je spôsob riešenia problémov a ja sa do tejto hry nezapájam.“ Ak silent treatment pokračuje aj naďalej, je podľa psychologičky správny čas na prehodnotenie fungovania vzťahu.