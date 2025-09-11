Keď sa minulosť vracia: Charlotte a Anthony v dojímavom príbehu vášne a odvahy

Sarah E. Ladd prináša v druhom diele série Panstvá Yorkshiru príbeh, ktorý spája dramatické osudy, napätie, intrigy i romantiku. Pod krídlami Hollythorne Housu vás prenesie na vetrom bičované vresoviská a pripomenie, že niekedy je minulosť bližšie, než by sme chceli.
Po manželovej náhlej smrti sa Charlotte Priorová sústredí iba na to, aby ochránila svojho sedemmesačného syna pred rodinou jeho otca. Odchádza preto do Hollythorne Housu, starého sídla na yorkshirských vresoviskách, ktoré zdedila po svojom otcovi, a chce začať odznova. Musí však strpieť prítomnosť Walsteadových strážnikov, ktorých najal jej švagor, aby sa malému dedičovi Henrymu v tejto odľahlej časti grófstva nič nestalo. Charlotte netuší, že jeden zo strážnikov je jej prvá láska Anthony Welbourne, o ktorom už nedúfala, že ho ešte niekedy stretne.
Anthony Welbourne sa nikdy nezmieril s rozchodom s krásnou Charlotte ani s tragickou smrťou svojho strýka pri požiari mlyna. Túži vyhorený mlyn opraviť, no chýbajú mu peniaze. Preto sa po návrate z vojny dá zverbovať k Walsteadovým strážnikom, kde je jeho úlohou zatýkať zlodejov a chrániť životy bohatých. Keď ho nová zákazka zavedie na panstvo Hollythorne House, netuší, že tou, ktorú má chrániť, je jeho dávna láska Charlotte.
Napriek prísnym bezpečnostným opatreniam Henryho z panstva unesú a so Charlotte a s Anthonym sa osud znovu nepekne zahráva. Tentoraz však nejde len o nich dvoch a ich city, ale aj o Charlottinho nevinného synčeka…
Autorka kombinuje romantiku s prvkami napínavého dobrodružstva. Čitateľky sledujú zúfalé pátranie, spletité vzťahy rodín, ktoré si chcú privlastniť dediča, a zároveň postupný návrat citov medzi dvoma hlavnými postavami.
Sarah opäť ukazuje svoj cit pre detail. Hollythorne House nie je len kulisou, ale živou súčasťou príbehu. Vresoviská, sychravé počasie, staré chodby panstva a šepot minulosti vytvárajú prostredie, v ktorom napätie i romantika pôsobia ešte intenzívnejšie.
Pod krídlami Hollythorne Housu je román, ktorý osloví každého, kto má rád historické príbehy plné emócií, romantiky a napätia. Sarah E. Ladd dokázala vytvoriť dielo, v ktorom sa prelína láska s dramatickými zvratmi a ktoré vás vtiahne do regentského Anglicka tak, že sa od knihy nebudete vedieť odtrhnúť.
Z anglického originálu In the Shelter of Hollythorne House (Thomas Nelson, a registered trademark of HarperCollins Christian Publishing, Inc., Nashville, Tennessee 2023) preložila Marta Gergelyová.
Milan Buno, knižný publicista
