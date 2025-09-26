Keď logika narazí na spontánnosť. Romantická komédia Takmer dokonalá vás dostane

Takmer dokonalá je kniha, ktorá vám ukáže, že dokonalosť je relatívna – a že láska je v skutkoch, nie v zoznamoch.
Róbert je špičkový matematický štatistik a logika zastáva v jeho živote nezameniteľné miesto. V jeho svete všetko dáva dokonalý zmysel – každý jav má svoje vysvetlenie, každá udalosť svoj správny čas a každá vec svoje miesto. Aj preto má Róbert svoj zoznam. Obsahuje dvanásť položiek, ktoré definujú jeho dokonalú ženu.
Ešte ju nestretol, ale vie, že zo štatistického hľadiska musí existovať. A určite to nie je Kamila, jeho nová suseda, ktorá ho pri každom stretnutí privádza do zúfalstva. Nemôže však poprieť, že v jej prítomnosti cíti nelogické, nevysvetliteľné a hlavne nežiaduce pocity, s ktorými si nevie rady.
„Vaša mačka opakovane vstupuje na môj pozemok.“
Ach bože. Asi sa naozaj rozosmejem. „Pokúsim sa jej dohovoriť. Má len jedno oko a nie som si istá, ako dobre ním vidí. Možno nie je schopná rozoznať môj a váš pozemok. Pre istotu jej vytlačím mapku z katastra.“
Stisne pery, ale nekomentuje to. „Počúvate hudbu príliš nahlas.“
Kamilina existencia vyvádza Róberta z rovnováhy. Svojimi činmi ho núti pochybovať o jej zdravom rozume. A ich rozhovory… Tá žena ho neustále provokuje! Väčšinou má chuť uškrtiť ju, ale niekedy…
Nie! Žiadna interakcia neprichádza do úvahy! Veď Kamila nespĺňa jediný bod z jeho zoznamu!
Kým Róbert hľadá „dokonalú ženu“, Kamila ho učí, že dôležité je byť autentický, nebáť sa byť „príliš“ a hlavne žiť tak, aby nás to bavilo.
Jedným z najväčších plusov knihy je humor. Nie je nútený ani trápny, ale prirodzený, vyplývajúci z charakterov postáv. Čitateľ sa pristihne, že sa usmieva, uškŕňa alebo priamo smeje nahlas.
Michala Ries má cit pre dialógy a situačnú komiku. Od scény s diviakom, cez Róbertove poznámky o kozách a mačke, až po filozofické debaty o láske a realite romantických príbehov – všetko pôsobí živým a sviežim dojmom.
Aj keď kniha pôsobí ako ľahký romcom, skrýva v sebe hlbšiu myšlienku. Autorka pripomína, že láska nestačí. Je to základ, ale dôležité sú aj skutky, činy a schopnosť prijať toho druhého takého, aký je.
Milan Buno, knižný publicista
