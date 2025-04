Keď konečne stretneš dokonalého chlapa… objaví sa bývalý. Romantická komédia Dokonalá zhoda príde do kín už toto leto

Ako dohadzovačka hľadá druhým ideálnu polovičku – no potom zistí, že jej premakané párovacie know-how je na ňu prikrátke. V novej romantickej komédii Dokonalá zhoda (Materialists) hrá Dakota Johnson (50 odtieňov sivej) mladú ženu Lucy, ktorá si vďaka láske buduje úspešnú kariéru. Ak sa vám hneď na pozadí zapla Madonnina pesnička „Material girl“, tušíte správne. Lucy totiž vie, ako funguje trh s emóciami v pragmatickom New Yorku – pozná dopyt, ponuku, aj algoritmus. A keď stretne bohatého, šarmantného a skvele vyzerajúceho Pedra Pascala (Game of Thrones, The Last of Us), zdá sa, že našla dokonalú polovičku aj pre seba. Všetko ide podľa plánu, až kým sa neobjaví Chris Evans (Na nože, Kapitán Amerika). Ex s večne deravými vreckami, veľkými snami a pohľadom, ktorý rozklepe nejedny kolená. Trailer hovorí za všetko!

Foto: Itafilm

Srdcu nerozkážeš – to dá rozum!Ruku na srdce, kto sme ešte nestáli pred zrkadlom s dilemou, či si vybrať istotu na zlatom podnose, alebo si priznať, že niektoré z najlepších rozhodnutí prídu práve vtedy, keď nemáme nič pod kontrolou? Dokonalá zhoda je ten film, ktorý nám pripomenie nezbedné motýliky v brušku zo začiatku vzťahu. Scenáristka a režisérka v jednej osobe Celine Song (Minulé životy, s oskarovou nomináciou za najlepší film a scenár) ho vytvorila pre všetkých, ktorí majú za sebou zopár pokusov, zopár omylov, ale aj tak stále veria, že láska je viac než len zhoda presne definovaných parametrov. A ako pripomenutie, že aj nerozumné rozhodnutia môžu dávať zmysel – aspoň pre naše vlastné srdce.

Dokonalá zhoda prichádza do kín 14. augusta – ideálny čas na letný babský večer, kedy aj vesmír hádže nápovedy v podobe padajúcich Perzeidov ;-)

Tu si pozri trailer a úprimne – si tím Pedro alebo Chris? Najneskôr v lete s kamoškami v kine zistíš, aká je medzi vami zhoda.

