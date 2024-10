Kde urobili súdruhovia v Bruseli chybu?! (komentár)

Každý deň tisíce Slovákov s hrdosťou pracujú v automobilovom priemysle, aby sa ich usilovnosť a tvrdá práca pretavili do motorov, ktoré poháňajú našu ekonomiku. Teraz však nad týmito snami visí temný mrak v podobe ciel na čínske elektrické automobily. Tieto clá nie sú len obchodným opatrením – sú vážnou hrozbou, ktorá môže poškodiť samotné srdce slovenského priemyslu a mnoho rodín, ktoré na ňom závisia.

Boj o trhy

Naši inžinieri a pracovníci v automobilovom priemysle dávajú do svojej práce všetko. V ich rukách sa rodia stroje, ktoré symbolizujú inováciu a pokrok. No ,,čínske clá“ môžu oslabiť ich snahy. Stratíme tak prístup na jeden z najväčších trhov sveta. Predstavte si to sklamanie, keď vaše roky práce narazia na nepreniknuteľnú bariéru.

Hrozba nezamestnanosti

Automobilový priemysel je živobytím pre tisíce rodín na Slovensku. Ak sa dopyt po našich, na Slovensku vyrábaných vozidlách v Číne zníži, môže to viesť k zníženiu výroby. To znamená, že mnohí ľudia prídu o prácu, a to neznamená len stratu pracovného miesta, ale aj stratu istoty, stability a nádeje do budúcnosti. Ako sa majú rodiny postarať o svoje deti, splácať hypotéky a udržať si svoj životný štandard bez dobrého zamestnania?

Menej investícií

Naše fabriky a technológie sú aj výsledkom dôvery zahraničných investorov. No ak sa tieto clá stanú realitou, môžeme prísť o aj nové investície, ktoré sú kľúčové pre náš rast a rozvoj. Bez týchto investícií sa môže náš priemysel zastaviť, čo by bola katastrofa pre našu ekonomiku a budúce generácie.

Záverom

Clá na čínske elektrické automobily nie sú len obchodným sporom. Sú ranou do srdca slovenského priemyslu, ktorá ohrozuje našu prácu, rodiny a budúcnosť. Je na nás všetkých, aby sme stáli pri sebe a bojovali za naše práva, našu prácu a našu budúcnosť. Slovensko nemôže a nesmie v tomto prípade stáť len tak bokom.