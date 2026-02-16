Kaufland plní svoje záväzky: Prináša stovky miliónov eur na domáci trh aj čerstvé ovocie a zeleninu pre tisícky detí

Nákup tovaru od domácich výrobcov za vyše 870 miliónov eur, zníženie plastov v obaloch privátnych značiek o 44 % či každý týždeň nádielky vitamínov pre viac než 22 000 detí z celého Slovenska. Aj takéto údaje sú súčasťou správy, ktorá sumarizuje kľúčové aktivity Kauflandu.
Kaufland, ktorý patrí medzi najväčších maloobchodných predajcov potravín v Európe, dlhodobo kladie dôraz na zodpovedné podnikanie a svoje záväzky v oblasti zdravej výživy, ochrany klímy, šetrenia prírodných zdrojov a podpory spoločnosti pravidelne zverejňuje prostredníctvom Správy o udržateľnosti. Otvorenou komunikáciou chce transparentne informovať verejnosť, obchodných partnerov aj zamestnancov o reálnych opatreniach, cieľoch a dosiahnutom pokroku. V prvej konsolidovanej Správe o trvalej udržateľnosti, ktorá sumarizuje aktivity reťazca vo všetkých ôsmich krajinách jeho pôsobenia, predstavuje kľúčové míľniky dosiahnuté v obchodnom roku 2024.
„Ako jeden z lídrov maloobchodu si uvedomujeme, že náš vplyv siaha ďalej než len po naše predajne. Aj najnovšia Správa o trvalej udržateľnosti je pre nás cestou, ako otvorene hovoriť o tom, čo sa nám darí, ale aj o oblastiach, kde máme priestor na ďalšie zlepšenie,“ hovorí Michal Dendeš, generálny riaditeľ spoločnosti Kaufland Slovensko, v.o.s. „Naším cieľom vždy bolo podnikať zodpovedne, a to nielen vo vzťahu k zákazníkom a zamestnancom, ale aj ku krajine, v ktorej pôsobíme.“
Zodpovedný sortiment a dôraz na kvalitu
Kaufland má v súčasnosti na Slovensku 88 prevádzok a ako predajca potravín si uvedomuje svoju zodpovednosť voči formovaniu stravovacích návykov verejnosti. Sortiment ponúkaných potravín rozširuje aj s ohľadom na meniace sa potreby zákazníkov. V portfóliu privátnych značiek znížil obsah cukru, soli aj tukov, zvýšil sortiment pod označením BIO, Fairtrade a certifikovaných výrobkov a posilnil tiež ponuku rastlinných alternatív pre vegetariánov aj vegánov.
Kľúčovým pilierom jeho obchodnej stratégie je podpora lokálnych výrobcov, farmárov a spracovateľov, ktorým poskytuje predajný priestor aj podmienky na rast. Spolupracuje s viac ako 500 dodávateľmi so sídlom v Slovenskej republike, z ktorých 130 tvoria malí regionálni producenti. Počas obchodného roku 2024 priniesol na pulty 10 866 potravinových produktov od slovenských dodávateľov, pričom ich podiel z celkového počtu ponúkaných výrobkov tvoril viac než 66 %. Od lokálnych producentov nakúpil tovar v hodnote viac ako 870 miliónov eur, čím výrazne prispel k podpore domácej ekonomiky. Od roku 2018, kedy uviedol na trh privátnu značku K-Z lásky k tradícii vyrábanú v spolupráci s tunajšími producentmi, sa tento produktový rad úspešne rozrastá a Kaufland ním bodoval aj v súťaži Voľba spotrebiteľov. Hlasovanie v ročníku 2024 prinieslo titul najlepšej novinky trom výrobkom v kategórii mäsového sortimentu.
Ambiciózne klimatické ciele naplnil
Za samozrejmú súčasť fungovania považuje reťazec ochranu životného prostredia. V rámci klimatickej stratégie sa zaviazal, že do roku 2050 dosiahne klimatickú neutralitu (Net Zero) a na priblíženie k tomuto záväzku si stanovil krátkodobé ambiciózne ciele. Do roku 2030 chce znížiť prevádzkové emisie o 80 % v porovnaní s rokom 2019 a princípy trvalej udržateľnosti prenáša aj do vlastného obehového hospodárstva, od výstavby nových predajní cez potravinový odpad až po výrobu vlastných produktov. Na úrovni medzinárodnej skupiny dosiahol významný pokrok v oblasti obalov, kde dokázal ušetriť 44 % plastu namiesto pôvodne stanovených 30 % a zároveň pri produkcii obalov pre privátne značky používa 26 % recyklovaného materiálu, hoci pôvodným záväzkom bolo využitie 25 % recyklátu.
Na Slovensku ide obchodný reťazec príkladom, keď ako jeden z prvých spomedzi národných spoločností Kauflandu odštartoval iniciatívu „Cesta k nulovému odpadu“. Stojí za ňou dlhodobé úsilie zamestnancov zamerané na precízne triedenie odpadu, ktorého výsledkom je zlatý certifikát „Road to Zero Waste“. Medzinárodné ocenenie udelené na základe auditu potvrdilo, že predajca potravín dokáže reálne zhodnotiť viac ako 95 percent odpadu, ktorý denne vytvorí. Najvyšší stupeň certifikácie získal ako prvá spoločnosť na Slovensku.
Podpora komunít naprieč celým Slovenskom
V rámci stratégie Kaufland za zdravú výživu realizuje reťazec množstvo projektov, ktorými motivuje verejnosť k vyváženému stravovaniu a aktívnemu životnému štýlu. Do slovenských miest prináša multifunkčné športoviská pre mladú generáciu, pričom doteraz takto otvoril 28 nových K Parkov.
Prostredníctvom Čerstvých hlavičiek venuje materským aj základným školám pravidelné nádielky čerstvého ovocia a zeleniny, ktorých množstvo od začiatku fungovania projektu presiahlo už viac ako 1000 ton. V školskom roku 2024/2025 poskytol čerstvé ovocie a zeleninu pre vyše 22 000 škôlkarov a školákov z celého Slovenska, a zároveň podporil na 25 základných školách Krúžky varenia, ktoré navštevovalo viac ako 400 detí. Aktívne sa angažuje aj v podpore komunít a rozvoji spoločnosti naprieč regiónmi. Dlhodobo spolupracuje s charitatívnymi organizáciami či občianskymi združeniami a len v obchodnom roku 2024 venoval na projekty neziskových organizácií ako Ekopolis či Úsmev ako dar viac než 132-tisíc eur.
„Udržateľnosť pre nás nie je samostatná aktivita ani jednorazový zámer. Je to spôsob, akým premýšľame o podnikaní a o našom vplyve na spoločnosť v dlhodobom horizonte,“ zdôrazňuje generálny riaditeľ Michal Dendeš. „Každé naše rozhodnutie, ktoré robíme od skladby sortimentu a fungovania prevádzok až po podporu komunít, už vyše 25 rokov robíme s cieľom, aby prinášalo reálny prospech ľuďom, krajine aj ďalším generáciám.“
Celú Správu o trvalej udržateľnosti za obdobie 1.3.2024 – 28.2.2025 nájdete tu.
