Kaufland na Slovensku venoval mestám už dvadsať K Parkov, tínedžerov motivuje k pohybu

Reťazec v priebehu posledných troch rokov investoval viac ako 1,8 milióna eur do výstavby multifunkčných ihrísk. Slovenské mestá a obce vďaka nemu získali športovo-oddychové areály, ktoré mladej generácii ponúkajú zaujímavý priestor na zmysluplné trávenie voľného času.

Aktívny životný štýl počas dospievania prispieva k zdravému vývoju, rastu kostí, spevneniu svalstva, posilňuje celkovú imunitu a predchádza viacerých ochoreniam, vrátane obezity. Pobyt vonku a s priateľmi navyše priaznivo ovplyvňuje psychiku mladých ľudí. Aj preto vznikol projekt, dnes známy ako K Park.

Kaufland svoje moderné ihriská začal stavať v roku 2020 a odvtedy sa mu podarilo rozhýbať tisíce Slovákov. Hlavnou myšlienkou K Parkov je ponúknuť mladým dospievajúcim takú formu športového zážitku, aby preferovali stretnutia s rovesníkmi vonku na čerstvom vzduchu, namiesto trávenia času za počítačom alebo s mobilom v ruke. Vidieť to aj na výbave – streetbalové ihrisko, lezecká stena, pingpongový stôl, oddychová zóna či plocha pre kolobežky a skateboardy sú zárukou, že sa tu mladí ani starší nudiť nebudú.

„Spoločnosť Kaufland dlhodobo podporuje zdravú výživu u detí a ich rodičov, a to nielen formou osvety, ale tiež vytváraním rôznych príležitostí, ktoré pomáhajú budovať zásady zdravej životosprávy v bežnom živote, vrátane výstavby moderných ihrísk naprieč Slovenskom,“ vysvetľuje Sven Reinhard, generálny riaditeľ spoločnosti Kaufland Slovensko v.o.s., a dodáva: „Dôkazom, že tento projekt má naozaj zmysel, je aj pozitívna odozva zo strany obyvateľov miest, ktorí každý rok posielajú tisíce hlasov s cieľom získať svoj K Park. Do súťaže sa zapájajú celé komunity, ktorým chýba to správne miesto na stretnutia s priateľmi, športovanie alebo oddych na čerstvom vzduchu.“

Na slávnostné otvorenie nového moderného ihriska prišiel aj generálny riaditeľ spoločnosti Kaufland Slovensko Sven Reinhard. Foto: Kaufland

Dvadsiaty K Park Kaufland otvoril v Leviciach

Slávnostné odovzdanie troch K Parkov víťazným mestám z minuloročného hlasovania sa začalo minulý piatok v Michalovciach, pokračovalo v sobotu v Šali a vyvrcholilo v Leviciach Separovým nedeľným koncertom v areáli najnovšieho, už dvadsiateho K Parku u nás. „Veľmi sa teším, že sme sa dokázali zomknúť, motivovať veľké množstvo fanúšikov v prospech ďalšej športovo – oddychovej zóny v našom meste. Každý hlas bol dôležitý a stal sa súčasťou spoločného úspechu,“ hovorí RNDr. Ján Krtík, primátor mesta Levice. „V našich Leviciach pribudlo ihrisko pre tínedžerov, vítaný priestor a príležitosť prejaviť svoju šikovnosť a talent. To je najcennejší prínos K Parku.“

Príjemné počasie, obľúbený hudobník i zaujímavý program prilákali na ihriská stovky zvedavých návštevníkov. O dobrú náladu sa postarali hudobné, športové a tanečné vystúpenia. Predviedla sa Škola Brejku, tanečníci Capoeiry, a tiež profesionáli na švihadlách, skateboardoch či kolobežkách. Svoje triky odhalil aj viacnásobný majster Slovenska, Európy a sveta vo fitness, Michal Barbier, ktorý prítomným poradil, ako si na ihriskách čo najlepšie zacvičiť. Atraktívne oddychové areály vyrastajú vďaka obchodnému reťazcu po celom Slovensku.

Obchodný reťazec na Slovensku postavil už dvadsať K Parkov, ten najnovší bude môcť využívať mladá generácia v Leviciach. Foto: Kaufland

Moderné ihriská pohybu prospievajú

Košičania majú K Parkov hneď niekoľko, sú maximálne využívané a vždy je na nich plno detí. Do projektu sa zapájajú pravidelne a majú s ním tie najlepšie skúsenosti. Obyvatelia Starej Ľubovne sa zhodujú, že takéto kvalitné športovo-spoločenské miesto je pre lokalitu veľkým prínosom. A hoci medzi najvyužívanejšie prvky patrí najmä skatepark, workoutové ihrisko a basketbalový kôš, miestni nedajú dopustiť ani na samotné lavičky, ktoré im slúžia na oddych.

Súťaž o vybudovanie moderných ihrísk, ktoré by mali tínedžeri doslova „na skok“, prebehla aj tento rok. Do štvrtého ročníka projektu sa zaregistrovalo 23 miest a mestských častí. Vo verejnom hlasovaní napokon zvíťazilo Komárno, Humenné, Partizánske, Topoľčany, Veľký Meder, Sereď a Košice – Juh v bonusovej kategórii. Ich obyvatelia sa už teraz môžu tešiť na nové K Parky, miesta, kde šport na čerstvom vzduchu vyhráva nad online zážitkami.

