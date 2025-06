Kariéru rozbiehal na Slovensku. Nigerijčan Simon prestúpil do Red Bullom podporovaného FC Paríž

Nigérijský krídelník Moses Simon prestúpil z FC Nantes do iného francúzskeho klubu FC Paríž. Dvadsaťdeväťročný Simon podľa oznámenia klubu podpísal s Parížanmi trojročnú zmluvu.

FC Paríž sa pripravuje na svoju prvú sezónu v najvyššej francúzskej súťaži od ročníka 1978/1979. V novembri sa majoritným vlastníkom stala bohatá rodina Arnaultovcov a rakúska spoločnosť Red Bull, ktorá je známa investíciami do športu. Globálnym šéfom futbalu v Red Bulle je bývalý tréner FC Liverpool Jürgen Klopp.

Simon počas šiestich sezón v Nantes odohral 201 zápasov a strelil 37 gólov. Prestupová suma nebola zverejnená. „Moses bol pre nás prioritou a prejavil skutočný záujem o náš projekt napriek veľkému záujmu iných klubov,“ uviedol športový riaditeľ FC Paríž Francois Ferracci.

OFFICIAL: Moses Simon joins Paris FC on a three-year deal that runs till the summer of 2028. pic.twitter.com/00AmSBLsRr

— Soar Super Eagles (@SSE_NGA) June 25, 2025