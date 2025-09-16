Kariéru končí piaty majster sveta z Ruska 2018. Jeho kariéru poznačili zranenia - VIDEO

Niekdajší obranca Samuel Umtiti ukončil hráčsku kariéru vo veku 31 rokov.
Peter Mráz
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
Samuel Umtiti
Francúz Samuel Umtiti v súboji s Nemcom Thomasom Müllerom počas semifinálového zápasu na majstrovstvách Európy. Marseille, 7. júl 2016. Foto: SITA/AP
Francúzsko Futbal Futbal z lokality Francúzsko

Niekdajší francúzsky futbalový reprezentant Samuel Umtiti ukončil hráčsku kariéru vo veku 31 rokov. Majster sveta z roku 2018 oznámil koniec profikariéry na sociálnych sieťach. Obranca, ktorý naposledy pôsobil v OSC Lille, sa tak rozhodol po dlhom boji so zraneniami.

„Po intenzívnej kariére plnej vzostupov a pádov prišiel čas na rozlúčku… Vložil som do toho všetko s vášňou a nič neľutujem,“ napísal Umtiti na instagrame.

Narodil sa v Kamerune, no vyrastal vo Francúzsku, kde začal svoju profesionálnu dráhu v Lyone. V roku 2016 prestúpil do FC Barcelona, v ktorom počas siedmich rokov získal dva tituly v La Lige a tri v Copa del Rey.

Bol jedným z hlavných tvorcov triumfu Francúzska na MS 2018, keď strelil jediný gól v semifinále proti Belgicku. Umtiti je piatym hráčom z víťazného tímu z Ruska, ktorý ukončil kariéru. Pred ním zavesili kopačky na klinec Raphael Varane, Blaise Matuidi, Adil Rami a Steve Mandanda.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

V januári 2024 sa vrátil do Lille po hosťovaní v talianskom Lecce, no kvôli opakovaným zraneniam a operácii kolena odohral len málo zápasov.

Viac k osobe: Samuel Umtiti
Firmy a inštitúcie: OSC Lille
Okruhy tém: Koniec kariéry
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk