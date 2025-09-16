Kariéru končí piaty majster sveta z Ruska 2018. Jeho kariéru poznačili zranenia - VIDEO

Niekdajší francúzsky futbalový reprezentant Samuel Umtiti ukončil hráčsku kariéru vo veku 31 rokov. Majster sveta z roku 2018 oznámil koniec profikariéry na sociálnych sieťach. Obranca, ktorý naposledy pôsobil v OSC Lille, sa tak rozhodol po dlhom boji so zraneniami.
Nemá ani 32 rokov, no zranení je až príliš veľa. Majster sveta pravdepodobne končí kariéru
„Po intenzívnej kariére plnej vzostupov a pádov prišiel čas na rozlúčku… Vložil som do toho všetko s vášňou a nič neľutujem,“ napísal Umtiti na instagrame.
Narodil sa v Kamerune, no vyrastal vo Francúzsku, kde začal svoju profesionálnu dráhu v Lyone. V roku 2016 prestúpil do FC Barcelona, v ktorom počas siedmich rokov získal dva tituly v La Lige a tri v Copa del Rey.
Bol jedným z hlavných tvorcov triumfu Francúzska na MS 2018, keď strelil jediný gól v semifinále proti Belgicku. Umtiti je piatym hráčom z víťazného tímu z Ruska, ktorý ukončil kariéru. Pred ním zavesili kopačky na klinec Raphael Varane, Blaise Matuidi, Adil Rami a Steve Mandanda.
V januári 2024 sa vrátil do Lille po hosťovaní v talianskom Lecce, no kvôli opakovaným zraneniam a operácii kolena odohral len málo zápasov.