Kariéra športovkyne jej toľko nevyniesla. Začala fotiť provokatívne snímky a má z toho poriadny zisk - FOTO

Niekdajšia hviezda UFC Paige VanZantová priznala, že len za prvých 24 hodín na známej platforme pre dospelých, kde pridáva rôzne fotografie či videá pikantného typu, zarobila viac peňazí ako za celú svoju bojovú kariéru.
Do organizácie vstúpila v decembri 2013 ako jedna z prvých 11 bojovníčok v novej ženskej divízii slamovej váhy. Do roku 2020 sa stala jednou z najúspešnejších v UFC aj pre početnú základňu fanúšikov.
Rok po ukončení kariéry si založila účet na spomínanom webe, kde zverejňovala exkluzívne fotografie a interagovala s odberateľmi. V podcaste Only Stans prezradila, že jej to celé finančne vypomohlo.
„Za prvých 24 hodín som zarobila viac peňazí ako za celú svoju kariéru v bojových umeniach, ktoré sú pre mňa teraz len koníčkom. Je to moja práca na čiastočný úväzok,“ povedala VanZantová.
V prvý deň vysielala len jednu hodinu. „Videla som, ako mi rastie počet odberateľov, a myslím, že som sa dostala na 52-tisíc. V tej chvíli som vedela, že sa môj život navždy zmenil.“
Rýchlo sa stala jednou z najvýraznejších tvárí platformy a jej vysoký príjem umožnil jej manželovi Austinovi Vanderfordovi, ktorý je boxerom, vzdialiť sa od profesionálneho ringu.
Po konci v UFC podstúpila plastickú operáciu na zväčšenie pŕs a začala sa venovať sociálnym sieťam, čo jej neskôr vynieslo poriadny zisk.
Počas kariéry v organizácia údajne zarobila okolo 500-tisíc eur, hoci patrila k tamojším najväčším mediálnym hviezdam.
Jej rozhodnutie však nie je v športovom svete ojedinelé. Odráža to trend zarábania peňazí, od zverejňovania profesionálneho obsahu až po provokatívny materiál.