Kapitána Floridy prekvapili malí pacienti z nemocnice, ktorú podporuje. Priniesli mu dve trofeje - VIDEO

Fínsky hokejový center Aleksander Barkov známy poctivou hrou na oboch koncoch ľadovej plochy sa už pred šiestimi rokmi rozhodol podporiť nemocnicu Joe DiMaggio’s Children’s Hospital na Floride nevšedným spôsobom – svoje góly a asistencie mení na finančnú pomoc.

Za každý gól pribudne na konto nemocnice 1600 amerických dolárov (približne 1402 eur) a za asistenciu 800 dolárov (cca 701 eur). Celková suma príspevkov od tohto 29-ročného hokejistu odvtedy narástla na 420-tisíc USD (cca 368-tisíc eur).

Až dve trofeje

Toto všetko sa teraz Barkovovi v dobrom slova zmysle vrátilo aj s úrokmi. Malí pacienti zo spomenutej nemocnice ho prekvapili počas tímového mítingu v tréningovom centre vo Fort Lauderdale, aby mu odovzdali dve veľké trofeje do vitríny jeho úspechov.

Prvou z nich je Trofej Franka J. Selkeho ako najlepšie brániacemu útočníkov v NHL a druhou Trofej Kinga Clancyho za vodcovstvo, výrazné ľudské vlastnosti a prínos hokejovej komunite.

Potlesk v stoji

Keď deti odovzdávali Barkovovi obe trofeje, jeho spoluhráči mu uznanlivo aplaudovali v stoji. Táto milá udalosť sa uskutočnila len dva dni pred začiatkom finálovej série o Stanleyho pohár medzi Floridou a Edmontonom.

„Ďakujem vám, chlapci! Teraz nemám veľa času na to, aby som sa s vami stretol v nemocnici, takže si naozaj vážim, že ste prišli vy za mnou. Rád vám to v budúcnosti odplatím,“ uviedol Barkov.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Stratil slová

Ocenenie pre najlepšie brániaceho útočníka dostal rodák z Tampere už druhú sezónu za sebou a tretíkrát za päť rokov. Z toho bol obzvlášť dojatý.

„To som naozaj nečakal. Naozaj som stratil akékoľvek slová. Som naozaj vďačný za takéto prekvapenie a za to, že prišli za mnou deti od Joea DiMaggia, aby mi odovzdali trofeje. Bolo to skvelé, určite si to zapamätám do konca života,“ povedal neskôr Barkov aj na webe NHL.com.

Ťažké choroby a silné puto

V spomenutej nemocnice v meste Hollywood na Floride sa liečia ťažké prípady detí s rakovinou, krvnými poruchami, transplantáciami srdca, urgentnou starostlivosťou a celkovo dlhodobou rehabilitáciou.

„Jeho puto s nemocnicou a jej malými pacientmi iba dotvára skvelý obraz Aleksandra Barkova ako človeka. Jeho osobe zodpovedá aj to, že to robí potichu a bez asistencie kamier a správ na weboch. Saša sa nerád fotí a rozpráva, o to mu vôbec nejde. Taký je a my sme radi, že je taký,“ pripomenul tréner Floridy Paul Maurice.