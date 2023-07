Kandidátnu listinu odovzdalo už aj KDH, hovoria aj o zmenách, ktoré ponúkajú

Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) odovzdalo kandidátnu listinu pre predčasné parlamentné voľby, ktoré sa budú konať 30. septembra. Kresťanských demokratov do volieb povedie ich predseda Milan Majerský. Z druhého miesta kandiduje ekonomický expert hnutia Jozef Hajko a tretie miesto patrí nitrianskej vicežupanke a členke vedenia KDH Martine Holečkovej.

Pozície priečok obsadili aj lekári

Štvrtú až šiestu pozíciu obsadili podpredsedovia hnutia, teda Marián Čaučík, Igor Janckulík a Tomáš Merašický. Oblasť zdravotníctva v prvej desiatke reprezentujú dvaja lekári na priečkach sedem a a osem, a to Peter Stachura a Monika Kolejáková. Expert KDH na školstvo Martin Šmilňák kandiduje z deviatej pozície.

V prvej desiatke je ešte generálny manažér politického subjektu Marek Michalčík. KDH o tom informovalo v tlačovej správe.

Jedenástu priečku kandidátky kresťanských demokratov obsadil bývalý minister školstva Ján Horecký. Za ním nasleduje s číslom dvanásť významná osobnosť politického i spoločenského života František Mikloško. Zo štrnásteho miesta bude kandidovať vysokoškolský profesor a právnik Marek Šmid.

Uchádzači sú naozaj rozmanití

Za KDH sa o mandát v Národnej rade (NR) SR budú uchádzať aj expertka hnutia na sociálnu, rodinnú politiku a pomoc ľuďom so zdravotným postihnutím Anna Laurinec Šmehilová, konzervatívni lídri Branislav Škripek, Martin Štuk a Richard Kráľovič, ale napríklad aj bývalí hokejoví reprezentanti a poslanci samospráv Juraj Mikúš a Dávid Skokan. Kandidátnu listinu hnutia uzatvára na 150. pozícii prezident Slovenskej komory zdravotníckych záchranárov František Majerský.

„Kandidátkou vysielame signál, že témy životnej úrovne boja so zdražovaním, ekonomiky i sociálnych vecí a rodiny budú našou volebnou prioritou spolu so zdravotníctvom a vzdelávaním. KDH je pripravené prevziať zodpovednosť za riadenie štátu, aby sa ľudia po dvoch vládach Smeru a jednej OĽaNO mali konečne lepšie, lebo si to zaslúžia,“ vraví šéf kresťanských demokratov Majerský. Dodal, že do volieb idú s ponukou, ktorá umožňuje konzervatívnym a kresťansko-demokratickým voličom mať v NR SR silné zastúpenie. Túto ponuku podľa Majerského dopĺňajú aj kvalitným programom.

Čas na odovzdanie kandidátok sa kráti

Politické subjekty majú čas na odovzdanie kandidátnych listín do nedeľňajšej polnoci. Dovtedy môžu aj utvárať prípadné koalície a spájať sa. V piatok (30. júna) o tom na tlačovej besede informoval minister vnútra Ivan Šimko. Zdôraznil, že po podaní kandidátky ju už nie je možné dopĺňať, ani meniť poradie kandidátov.