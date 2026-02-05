Kandidátky na post predsedu Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky sú známe

Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky Marcela Kosová vyhlásila 9. januára 2026 voľbu kandidáta na funkciu predsedu Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky. Vyhlásenie voľby súvisí s uplynutím funkčného obdobia súčasného predsedu Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky Pavla Naďa 18. mája 2026.
Oprávnení navrhovatelia mohli svoje návrhy kandidátov predložiť predsedníčke súdnej rady do 2. februára 2026. V uvedenej lehote boli doručené návrhy na dve kandidátky. Kandidátku Katarínu Benczovú navrhlo päť sudcov Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky. Kandidátku Petru Príbelskú navrhlo štrnásť sudcov Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky a sudcovské rady Správnych súdov v Bratislave, Banskej Bystrici a Košiciach.
Voľba sa uskutoční na pôde Súdnej rady Slovenskej republiky 14. apríla 2026 o 9.00 hod. Dovtedy musí súdna rada vykonať preverenie majetkových pomerov kandidátok a dohľad nad spĺňaním predpokladov sudcovskej spôsobilosti. Úspešná kandidátka musí následne získať nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých členov súdnej rady.
„Voľba predsedu Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky je jednou z dôležitých kompetencií súdnej rady zverenej jej priamo Ústavou Slovenskej republiky. Som presvedčená, že sa jej všetci členovia súdnej rady zhostia s plnou vážnosťou a zodpovednosťou,“ uviedla predsedníčka súdnej rady Marcela Kosová.
