Kancelária prezidenta má svoje regionálne pracovisko už aj v Banskej Bystrici, úraduje sa tam dva dni v týždni

Občania sa už so svojimi podnetmi môžu obracať aj na regionálnu prezidentskú kanceláriu v Banskej Bystrici. Ako informovali z Kancelárie prezidenta (KP) SR, pracovisko sa nachádza na Lazovnej ulici 9 a fungovať bude v pondelky a stredy. Úradné hodiny má vždy od 9:00 do 12:00 a od 13:00 do 16:00

Osobné konzultácie bude v uvedených časoch občanom poskytovať Michal Frič, možno sa s ním spojiť aj telefonicky. „Regionálne pracovisko Kancelárie prezidenta SR v Banskej Bystrici je taktiež možné kontaktovať e-mailom na adrese kancelariabb@prezident.gov.sk,“ doplnili z KP SR.