Kampaň „Keď piješ, nešoféruj“ ovládla slovenské cesty: Do osvetového kvízu sa zapojil rekordný počet ľudí

Koncom minulého roka občianske združenie Fórum Pi s rozumom Slovensko v spolupráci so spoločnosťou Slovnaft úspešne zavŕšili medzinárodnú preventívnu kampaň Roadpol Safety Days, zameranú na bezpečnosť na cestách počas najrizikovejšieho obdobia roka. Iniciatíva s názvom „Keď piješ, nešoféruj“, ktorá prebiehala v predvianočnom týždni, priniesla mimoriadne pozitívne výsledky a potvrdila, že vodičom na Slovensku na bezpečnosti záleží.
Kampaň, ktorá prebiehala od 15. do 21. decembra 2025, cielila na najrizikovejšie obdobie vianočných večierkov a rodinných osláv. Hlavným cieľom kampane bolo pripomenúť vodičom, aby si za volant sadali výlučne v triezvom stave. Jej symbolom sa stala zelená nálepka na auto, ktorú vodiči získali po natankovaní na čerpacích staniciach Slovnaft. Celkovo bolo do obehu v rámci celého Slovenska pustených až 160-tisíc kusov týchto nálepiek, ktoré sa stali vizuálnym prísľubom zodpovednosti na cestách.
Rekordná účasť v kvíze
Súčasťou nálepky bol QR kód, ktorý vodičov preniesol do online kvízu „Čo vieš o alkohole?“. Ten hravou formou vyvracal časté mýty o alkohole, napríklad ten, či má viac alkoholu malé pivo, pohár vína alebo panák vodky. Masívny záujem podčiarkuje rekordných vyše 12-tisíc návštevníkov kvízu, ktorí mali možnosť zapojiť sa aj do súťaže o hodnotné ceny v aplikácii Slovnaft Move.
Pozitívna odozva médií a podpora influencerov
Osvetu o zodpovednom prístupe k alkoholu výrazne posilnili aj známe osobnosti. Kampaň si za svoju vzal populárny DJ EKG, ktorý má s témou bolestnú osobnú skúsenosť. „Hudba a párty k sebe patria, ale alkohol za volant nikdy. Mne osobne zmenil život moment, keď do mňa narazil vodič pod vplyvom alkoholu. Viem, aké následky môže mať jedno zlé rozhodnutie, a preto budem vždy apelovať na svojich fanúšikov: bavte sa, užívajte si život, ale za volant si sadajte iba triezvi,“ hovorí DJ EKG, ktorého sledovatelia prijali kampaň s veľkým rešpektom.
K šíreniu posolstva prispel aj Ross ‚Teddy‘ Craig, na sociálnych sieťach známy ako slovenskyskot a spontánnym zdieľaním mnoho ďalších používateľov sociálnych sietí. Vďaka ich zapojeniu a podpore titulov ako Aktuality.sk, Instore.sk, Refresher, Startitup či v Slovenskom rozhlase sa podarilo dôležitú myšlienku dostať k širokému publiku.
Edukácia, ktorá mení prístup k zodpovednosti
Organizátori hodnotia aktivitu ako mimoriadne úspešnú. Tomáš Huba, predseda predstavenstva OZ Fórum Pi s rozumom, zdôrazňuje priateľský tón kampane:
„Naším cieľom nie je alkohol zakazovať, ale priateľsky hovoriť o jeho účinkoch a vyvracať mýty o ňom. To, že si vyše dvanásťtisíc ľudí preverilo svoje vedomosti a zaujímalo sa o fakty, je jasným signálom, že verejnosť chce k pitiu pristupovať zodpovedne. Opäť sme pripomenuli, že alkohol je len jeden, bez ohľadu na to, či ho pijete vo forme piva, vína, destilátu alebo iného drinku a že za volantom nemá miesto, pričom vysoká účasť v kvíze nám ukázala, že edukácia o zodpovednom rozhodovaní má zmysel.“
Lucia Čorbová z PR oddelenia spoločnosti Slovnaft k úspešnému koncu kampane dodáva: „Sme nadšení, že sa medzi vodičov podarilo distribuovať 160-tisíc zelených nálepiek, ktoré sa stali jasným symbolom vyjadrenia postoja k bezpečnosti na cestách. Teší nás aj záujem o zapojenie sa do súťaže prostredníctvom aplikácie Slovnaft Move. Pre Slovnaft je bezpečnosť dlhodobou prioritou a táto kampaň opäť ukázala, že žiaden pohárik nestojí za riskovanie vlastného ani cudzieho života.“
Vďaka masívnemu zapojeniu verejnosti a podpore partnerov sa podarilo zo zodpovedného šoférovania spraviť tému číslo. Kampaň „Keď piješ, nešoféruj“ opäť potvrdila, že edukácia postavená na faktoch a priateľskom prístupe je správnou cestou k prevencii alkoholu za volantom a znižovaniu počtu nehôd na našich cestách.
Informačný servis