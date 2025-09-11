Kameramana rakúskej televízie zadržiavajú na Ukrajine bez vysvetlenia už niekoľko dní

Rakúska verejnoprávna televízna stanica ORF v stredu oznámila, že jedného z jej kameramanov, 53-ročného ukrajinského občana, na Ukrajine zadržiavajú už viac ako štyri dni bez akéhokoľvek vysvetlenia.
Kameramana zadržali počas bežnej policajnej kontroly na ceste do Ternopiľskej oblasti na západe Ukrajiny, kde mal natáčať reportáž. Po kontrole dokladov ho vojenský dôstojník predviedol na policajnú stanicu v meste Ternopiľ, kde ho odvtedy držia bez udania dôvodu.
Televízna stanica ORF požaduje jeho okamžité prepustenie a vysvetlenie dôvodov zadržania. Uvedený kameraman bol v roku 2022 zranený počas dobrovoľníckej služby v ukrajinskej armáde.
Rakúska tlačová agentúra APA citovala ministerstvo zahraničných vecí, ktoré uviedlo, že rakúska ambasáda v Kyjeve požiadala ukrajinské ministerstvo zahraničných vecí o vysvetlenie a je v kontakte s právnikom zadržaného.
„Rakúsko trvá na dodržiavaní právneho štátu. Keďže však ide o ukrajinského občana, možnosti ambasády poskytnúť podporu sú veľmi obmedzené,“ uviedlo ministerstvo.