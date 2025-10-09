Kalle Rovanperä ukončí kariéru ako 25-ročný. Chce sa venovať novým výzvam a plniť si sny

Dvojnásobný majster sveta v rely Kalle Rovanperä po tejto sezóne ukončí kariéru vo veku 25 rokov, aby sa mohol venovať novým snom a výzvam.
Fínsky pretekár sa stal najmladším šampiónom v histórii WRC vo veku 22 rokov, keď v roku 2022 ovládol šesť podujatí seriálu a získal titul. O rok neskôr obhájil prvenstvo v celkovom hodnotení opäť za volantom Toyoty s navigátorom Jonnem Halttunenom.
Po úspechoch na Kanárskych ostrovoch a emotívnom domácom víťazstve vo Fínsku stále bojuje o tretí titul, ktorý by bol dôstojným rozlúčkovým úspechom.
„Toto rozhodnutie nebolo jednoduché, ale rozmýšľal som o ňom už dlhšie. Dosiahol som vo rely veľa, a začal som premýšľať o iných možnostiach a výzvach, ktoré by som chcel prijať. Je to ťažké rozhodnutie, ale cítim, že je správne nasledovať svoje ďalšie sny a výzvy,“ povedal Rovanperä pre wrc.com.
Fínsky pretekár dodal, že zostávajú ešte tri preteky v tejto sezóne a on a jeho tím budú bojovať až do konca.