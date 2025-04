Kaliňák je zbabelec a vláda má len „plné ústa právneho štátu“. Opozícia kritizuje neotvorenie schôdze – VIDEO

Robert Kaliňák (Smer-SD) je korunovaný zbabelec, vyhlásil predseda opozičného hnutia Slovensko Igor Matovič po dvoch neúspešných pokusoch o otvorenie mimoriadnej schôdze na odvolanie ministra obrany. Schôdzu zvolali opoziční poslanci. Kaliňák so svojou manželkou zatajili v daňovom priznaní vilu v Chorvátsku. Tá má podľa Matoviča hodnotu dva milióny eur.

Schôdze na odvolávanie ministrov

Predseda hnutia Slovensko pripomenul, že v časoch jeho vlády koalícia opakovane otvárala schôdze na odvolávanie ich ministrov, ktoré zvolávali vtedajší opoziční poslanci. Pripomenul tiež, že v tomto volebnom období sa nepodarilo otvoriť schôdze k odvolávaniu aj ďalších ministrov, napríklad ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej (nom. SNS), šéfa rezortu vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD) či ministra životného prostredia Tomáša Tarabu (nom. SNS).

„Kradnú jak po nebohom, podvádzajú, kradnú rodinám daňové bonusy, dôchodcom rodičovské dôchodky, kupujú si za to miliónové haciendy na chorvátskom pobreží, zataja to pred ľuďmi a keď im na to prídeme, tak nám ako opozícii zoberú právo na to, aby sme o tom čo i len rokovali na pôde NR SR,“ povedal Matovič. Kaliňák podľa lídra hnutia Slovensko spáchal podvod, keď nepriznal vilu v Chorvátsku.

Odignorovanie zvolanej schôdze

Predseda najsilnejšieho opozičného subjektu Progresívne Slovensko Michal Šimečka skonštatoval, že koaliční poslanci opäť odignorovali opozíciou zvolanú schôdzu parlamentu. Poznamenal, že to robievajú pravidelne a podľa jeho slov úplne kašlú na demokratické pravidlá.

„Do práce chodia len vtedy, keď si potrebujú schváliť svoje amnestie či najnovšie rentu pre generálneho prokurátora Maroša Žilinku. Neprišli ani preto, aby sa postavili za svojho vlastného ministra,“ dodal. Konanie ministra obrany považuje za absolútne neospravedlniteľne a neobhájiteľne.

„Uprednostnil vlastné záujmy a záujmy svojej rodiny pred ústavným zákonom a tvári sa, že je to úplne v poriadku. Dokonca opakuje, že by to urobil znova. Aký tým dáva príklad ľuďom? Dnes napríklad začína platiť ohavná transakčná daň. Môžu si podnikatelia povedať, že budú ignorovať zákon, lebo ide proti ich záujmu?“ spytoval sa šéf progresívcov.

Kaliňák by mal opustiť politiku

Predseda Kresťanskodemokratického hnutia Milan Majerský sa vyjadril, že vládni politici majú „plné ústa právneho štátu“, no vyhovárajú sa „keď príde na lámanie chleba“. Ministrovi Kaliňákovi odporučil, že ak chce mať úplné súkromie, mal by opustiť politiku, kde je pod drobnohľadom médií i verejnosti.

„A má to tak byť. Mal by byť kontrolovaný,“ dodal. Šéf kresťanských demokratov poznamenal, že sa bavia o ústave, o najvyššom zákone, a ak minister obrany porušuje ústavu, mal by podľa Majerského odísť z politiky, lebo tak dáva zlý príklad ostatným, ale aj občanom, od ktorých sa dodržiavanie zákonov vyžaduje.