K opozičným protestom sa pripája už aj Maďarská aliancia, rečniť bude jej predseda László Gubík

László Gubík uviedol, že o otázke pripojenia sa k protestom prebehla diskusia a námietky voči tomu v strane neboli.
MAĎARSKÁ ALIANCIA: Sú potrebné jazykové zákony?
Predseda strany Maďarská aliancia László Gubík. Foto: archívne, SITA/Bokor Tomáš
Po prvýkrát sa k opozičným protestom pripája aj mimoparlamentná strana Maďarská Aliancia. Strana o tom informovala na sociálnej sieti, kde zverejnila plagát k protestu proti najnovšej novele Trestného zákona, ktorý v utorok 16. decembra organizujú v Bratislave opozičné strany.

Predseda politického subjektu László Gubík tiež pre portál Napunk potvrdil, že na podujatí bude rečniť. Strana ale nie je medzi organizátormi podujatia. Pre portál tiež Gubík uviedol, že o otázke pripojenia sa k protestom prebehla diskusia a námietky voči tomu v strane neboli.

Parlament minulý týždeň schválil novelu Trestného zákona, zahlasovalo za ňu 76 poslancov. Okrem sprísnenia trestov pri drobných krádežiach novela obmedzuje aj využívanie spolupracujúcich obvinených, tzv. kajúcnikov, v trestnom konaní.

Súčasťou sú aj nové trestné činy, a to popieranie mierového usporiadania po druhej svetovej vojne a porušenie zákazu marenia volebnej kampane. „Prílepky“ k novele opakovane kritizovali predstavitelia opozície.

