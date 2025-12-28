Famózna séria Aston Villy pokračuje, zvíťazila už v 11 zápasoch v rade. Otočku proti Chelsea režíroval Watkins - VIDEO

Ollie Watkins nastúpil až z lavičky a napriek tomu udržal Aston Villu v nečakanom boji o titul v Premier League, keď strelil dva góly pri výhre 2:1 nad Chelsea na Stamford Bridge.
Anglický reprezentant dovtedy skóroval počas sezóny iba trikrát, kým ho Unai Emery nepriniesol do druhého polčasu a pridal ďalšie dva zásahy.
Jedenáste víťazstvo v rade posunulo tretiu Aston Villu späť na rozdiel troch bodov od vedúceho Arsenalu, s ktorým sa stretne v utorok 30. decembra na jeho pôde.
Dominancia zrazu zmizla
Ešte pred mesiacom bola Chelsea najbližším vyzývateľom „kanonierov“, ale odvtedy vyhrala iba raz v šiestich ligových zápasoch a klesla na piate miesto.
„The Blues“ napokon ľutovali, že nevyužili svoju dominanciu z prvého polčasu a stratili vedenie 1:0. V 37. minúte sa presadil João Pedro.
Bol to druhý gól bývalého útočníka Brightonu v dvoch zápasoch, keď minulý víkend skóroval v remízovom zápase 2:2 v Newcastli, pripomenula agentúra AFP.
Trojité striedanie
Spomenutý výsledok zmiernil tlak na Enza Marescu po neistej sérii výsledkov, uprostred odkazov na Manchester City, kde by mohol byť potenciálny nástupca Pepa Guardiolu a jeho sťažností na nedostatok podpory zo strany klubu.
Proti Aston Ville to však bolo naopak, Chelsea v druhom polčase upadala a hostia začali prosperovať.
Emery otočil priebeh súboja trojitým striedaním, keď Watkins nastúpil spolu s bývalým krídelníkom Chelsea Jadonom Sanchom a Amadouom Onanom po hodine hry.
Dvojgólový hrdina v 84. minúte rozhodol o triumfe svojho tímu a klub tak vyrovnal rekord z roku 1914 v počte víťazstiev v rade bez prerušenia. Predtým ho vytvorili hráči ešte v roku 1897.
Dôležité je, že Emeryho mužstvo má tiež 10-bodový náskok pred Chelsea v boji o miesto v Lige majstrov v budúcej sezóne. Londýnčania sú v tabuľke na piatom mieste o skóre pred Manchestrom United.