Juventus nepustil Inter Miláno na 1. miesto. Hrdina zápasu napodobnil Cristiana Ronalda - VIDEO

Futbalisti Juventusu Turín sa v nedeľňajšom šlágri talianskej Serie A 2024/2025 proti Interu Miláno (1:0) postarali nielen o to, že úradujúci šampión neposkočil na 1. miesto, ale tiež o to, že „stará dáma“ sa posunula v tabuľke na 4. pozíciu znamenajúcu účasť v Lige majstrov.

Juventus trinásť kôl pred koncom súťaže zdramatizoval vývoj na čele poradia. Vedie Neapol s dvojbodovým náskokom pred Interom Miláno. Tretia Atalanta Bergamo stráca na lídra päť bodov a zároveň má identický náskok pred štvrtým Juventusom na piatym Laziom Rím.

Predtým len dvaja Portugalčania

Pútavé stretnutie rozhodol v 74. minúte portugalský krídelník Francisco Conceicao, ktorý vyťažil z výbornej individuálnej práce Francúza Kola Muaniho. Syn súčasného kouča AC Miláno sa stal iba tretím Portugalčanom, ktorý v Serie A skóroval proti Interu Miláno. Predtým to dokázali iba Cristiano Ronaldo a Rui Gil Barros.

„Dnešné víťazstvo nám dáva sebavedomie a uvedomenie si toho, čoho sme schopní,“ povedal Thiago Motta, ktorý zažíva náročnú úvodnú sezónu v Turíne. „Hráči si to zaslúžia za snahu, ktorú vynaložili na tréningu a za to, že do každého zápasu dajú všetko.“

Inzaghi pochválil mužstvo za výkon

Tím Simoneho Inzaghiho musel v prvom polčase ľutovať množstvo nevyužitých príležitostí, pričom tie najčistejšie premárnil Lautaro Martinez.

„Sme naozaj sklamaní, ale chlapci hrali dnes večer dobre,“ povedal Inzaghi. „Samozrejme, že sme potrebovali byť lepší pred bránkou a mali sme sa v polčase ujať vedenia, ale prístup v druhom polčase nebol až taký dobrý ako v prvom.“