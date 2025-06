Júnové koncerty uzavrú 76. koncertnú sezónu Slovenskej filharmónie

Neváhajte a naplánujte si minimálne jeden večer so živou hudbou v priestoroch bratislavskej Reduty!

Júnový symfonický koncert pod taktovkou Leoša Svárovského v Bratislave, Piešťanoch a v Čutkovskej doline

Úvodný júnový symfonický večer v Slovenskej filharmónii, šiesty koncert Populárneho cyklu C6, sa uskutoční v stredu 4. júna 2025. Slovenská filharmónia sa predstaví pod taktovkou českého dirigenta Leoša Svárovského, pravidelného hosťa našich sezón, v naštudovaní ktorého budú znieť diela Michaila Ivanoviča Glinku, Piotra Iľjiča Čajkovského a Antonína Dvořáka. Sólistkou bude kórejská huslistka Yoon-Hee Kim, pochádzajúca z ostrova Jeju. Koncert v Bratislave sa začne o 19.00, zaznie aj v piatok 6. júna v Dome umenia Piešťany o 19.30, kde uzavrie 70. music festival Piešťany a v sobotu 7. júna 2025 pod holým nebom v Čutkovskej doline pod názvom Liptov Klasik o 18.00.

ABONENTI CYKLU C – POZOR, KONCERT C6 sa koná v STREDU!

KONCERT BEZ BARIÉR pre všetkých milovníkov komornej hudby

V nedeľu 8. júna 2025 o 16.00 sa v Stĺpovej sieni Slovenskej filharmónie uskutoční koncert Slovenského komorného orchestra s umeleckým vedúcim Ewaldom Danelom. Komorný orchester pokračuje v svojej dlhoročnej tradícii hudobných stretnutí, ktoré sú prednostne organizované pre zdravotne znevýhodnených návštevníkov, ktorí prichádzajú na koncerty do bratislavskej Reduty počas celej sezóny. Program je zostavený z diel viacerých skladateľov – Bacha, Schumanna, Čajkovského, Beethovena a ďalších. Na záver bude znieť výber piesní Jaroslava Ježka.

Bezbariérový vstup do Stĺpovej siene je zabezpečený zo služobného vchodu SF – Medená ul. č. 3.

Violončelový recitál v Malej sále SF

Dánsky violončelista Jonathan Swensen, rodák z Kodane, vystúpi v Malej sále Slovenskej filharmónie v utorok 10. júna 2025 o 19.00 s klavírnym sprievodom slovenského klaviristu Filipa Štraucha. Jonathan Swensen je držiteľ grantu Avery Fisher Career Grant za rok 2022, víťaz Medzinárodnej sláčikovej súťaže vo Windsore 2019, Chačaturjanovej Medzinárodnej violončelovej súťaže 2018 a laureát Young Concert Artists Auditions v roku 2018. V jeho interpretácii budú znieť diela francúzskych autorov – Debussyho, Francka, Faurého a Poulenca. Klavirista Filip Štrauch sa dlhodobo venuje aj komornej hudbe. Je členom rôznych komorných zoskupení.

Záverečná symfonická dvojica šéfdirigenta Daniela Raiskina s macedónskym klavírnym virtuózom Simonom Trpčeskim

Vo štvrtok a piatok 12. a 13. júna 2025 o 19.00 zaznie v Koncertnej sieni SF záverečná dvojica koncertov šéfdirigenta Daniela Raiskina v 76. sezóne Slovenskej filharmónie. Sólistom večerov bude macedónsky klavírny virtuóz Simon Trpčeski, ktorý bol umelcom v rámci BBC New Generation a v roku 2003 získal cenu Royal Philharmonic Society Young Artist Award. Umelec koncertuje po boku orchestrov svetového mena a na svojom konte má mnoho nahrávok, za ktoré získal viacero ocenení. Medzi nimi je aj Koncert pre klavír a orchester č. 1 fis mol, op. 1 Sergeja Rachmaninova, ktorý otvorí program bratislavských večerov. Toto virtuózne dielo plné energie patrí do ranej tvorby skladateľa, ktorý ho skomponoval už ako sedemnásťročný. Populárny klavírny koncert vystrieda Symfónia č. 4 C dur z roku 1933 rakúskeho symfonika narodeného v Bratislave Franza Schmidta (1874 – 1939). Okrem štyroch symfónií skladateľ napísal niekoľko opier, množstvo komorných diel a oratórium na biblické texty podľa Knihy zjavení sv. Jána pre 6 vokálnych sólistov, zbor, orchester a organ Kniha so siedmimi pečaťami (1938), považované za vrchol jeho tvorby. Dielo zaznie na Záverečnom koncerte jubilejného 60. ročníka BHS v naštudovaní Daniela Raiskina, 5. októbra 2025.

Koncerty 12. a 13. júna 2025 sú zavŕšením pôsobenia šéfdirigenta Daniela Raiskina na tomto poste. V spolupráci so Slovenskou filharmóniou bude pokračovať ako stály hosťujúci dirigent.

Piesňový večer Márie Porubčinovej

V utorok 24. júna 2025 o 19.00 uzavrieme cyklus Piesňových večerov v Slovenskej filharmónii. Aktuálny termín je náhradou koncertu zo 6. mája 2025. Utorkový večer v Malej sále bude patriť poprednej slovenskej sopranistke Márii Porubčinovej. Predstaví sa s klavírnym sprievodom Róberta Pechanca. Máriu Porubčinovú poznáme najmä z operných javísk. Stvárnila množstvo hlavných postáv – Katrenu v Suchoňovej Krútňave, Mimi v Pucciniho Bohéme, Marienku v Smetanovej Predanej neveste, Vendulku v Smetanovej opere Hubička, či Libušu v rovnomennej opere Bedřicha Smetanu, ktorú bravúrne interpretovala aj v koncertnom uvedení počas 59. ročníka BHS v Slovenskej filharmónii. Pamätáme si ju aj ako Chryzothemis v koncertnom uvedení Straussovej opery Elektra pod taktovkou Juraja Valčuhu. Okrem veľkých sopránových úloh má rada aj koncertný repertoár.

Dirigent Marco Vlasák v Slovenskej filharmónii

V stredu 25. júna 2025 o 19.00 zaznie v Koncertnej sieni SF symfonický program v naštudovaní mladého slovenského dirigenta Marca Vlasáka. Bude to jeho absolventský doktorandský koncert, ktorým zavŕši štúdium na VŠMU v Bratislave. Marco Vlasák študoval orchestrálne dirigovanie v triede Mariána Lejavu, absolvoval bakalárske štúdium v odbore skladba v triede Vladimíra Godára na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Svoje dirigentské schopnosti ďalej rozvíjal na Royal Conservatoire v holandskom Haagu a na Universität für Musik und darstellende Kunst vo Viedni. Získal prvú cenu na dirigentskej súťaži „NINO ROTA“ v talianskej Matere, cenu „najmladší finalista“ a „cenu publika“. S orchestrom Slovenská filharmónia uvedie diela Claudea Debussyho, Atrhura Honeggera a Arnolda Schönberga.

Koncert je bonusom pre abonentov cyklu AD

Bodkou za aktuálnou sezónou bude koncert Slovenského komorného orchestra s Ewaldom Danelom

Milí abonenti cyklu C a návštevníci koncertov, pôvodne sme v programe avizovali na štvrtok 26. júna 2025 o 19.00 a cappella koncert Slovenského filharmonického zboru. Z dôvodu zahraničného turné našej zborovej jednotky do Turecka vystúpi v tomto termíne na pódiu Koncertnej siene SF Slovenský komorný orchester s umeleckým vedúcim Ewaldom Danelom. Program je mozaikou viacerých autorov – Johanna Matthiasa Spergera, Antona Zimmermanna, Wolfganga Amadea Mozarta a Josepha Haydna.

