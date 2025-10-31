Brankár Hudáček skončil v Drážďanoch, ale za pár hodín si našiel nový klub

Slovenský hokejový brankár Július Hudáček skončil v tíme nováčika z Drážďan, ale už o pár hodín neskôr si našiel iného zamestnávateľa v nemeckej najvyššej súťaži.
Do konca tejto sezóny by mal pôsobiť v tíme Fischtown Pinguins Bremerhaven. Zatiaľ čo Drážďany sú na poslednom 14. mieste tabuľky DEL, Bremerhaven je štvrtý a má oveľa vyššie ambície.
Hudáčkov príchod do Bremerhavenu bol rýchla voľba pre funkcionárov tohto klubu, keďže sa im na dlhší čas zranila brankárska jednotka Kristers Gudlevskis.
Dobrá voľba
„Július Hudáček je pre nás dobrá voľba, lebo nám môže okamžite pomôcť. Z predchádzajúcich dvoch rokov pozná ligu v Nemecku a čo je dôležité, chytal aj v tejto sezóne. V jeho osobe získavame skúseného partnera pre nášho Leona Hungereckera,“ vyhlásil športový riaditeľ Pinguins Sebastian Furchner na webe fischtown-pinguins.de.
Hrajú v DEL aj CHL
Bremerhaven sa v sezóne 2023/2024 stal víťazom základnej časti DEL a v play-off stroskotal až v semifinále. V uplynulej sezóne si klub udržal vysoké ambície tretí miesto v základnej časti.
Vo štvrťfinále play-off si však neporadil Kolínom nad Rýnom. Aktuálne v najvyššej nemeckej súťaže Bremerhaven ťahá sériu troch víťazstiev. Ambiciózny nemecký klub hrá aj v tohtosezónnej edícii Ligy majstrov (CHL) a postúpil už do osemfinále. Tam bude jeho súperom fínsky Ilves Tampere.