Juhoamerická futbalová šialenosť. Rozhodca karate kopom zložil kustóda jedného z tímov

Karate kop, za aký by sa nemusel hanbiť ani legendárny Zlatan Ibrahimovič, videli diváci v zápase peruánskeho futbalového pohára Copa Peru. Jeho producentom sa v zápase medzi tímami Sport Huaquilla a Magdalena CEDEC stal hlavný arbiter Luis Alegre. Ten udelil v 82. minúte jednému z hráčov hosťujúceho tímu červenú kartu. Krátko na to sa oproti nemu rozbehol s fľašou v ruke kustód hosťujúceho mužstva Magdaleny, očividne v snahe inzultovať ho. Alegre však útočníka zasiahol pomerne precíznym kopom priamo do tváre.

Referee floors angry coach with a karate kick during Copa Peru game. Staggering 🤯pic.twitter.com/iinT9sqtia — Men in Blazers (@MenInBlazers) March 31, 2025

Odišiel omráčený

Zasiahnutému členovi realizačného tímu hostí musel na nohy pomáhať jeden z hráčov. Zjavne omráčený sa pobral do útrob štadióna.

Kopancom hlavného arbitra sa šarvátka na hracej ploche neskončila. Pomstiť kustóda sa rozhodli hráči hostí. Zabránil im v tom až zásah policajných zložiek.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Budú padať tresty

Duel napokon aktéri po dlhom prerušení dohrali. Domáci triumfovali 2:1 a postúpili do ďalšieho kola. Je však jasné, že disciplinárna komisia v Peru bude mať plné ruky práce pri udeľovaní dodatočných trestov.