Juhoafrická republika sa chce uchádzať o OH v rokoch 2036 alebo 2040

Ešte žiadna africká krajina nehostila olympijské hry. Americké Los Angeles bude hostiť olympijské hry v roku 2028, austrálske mesto Brisbane ich privíta o štyri roky neskôr.
Peter Mráz
Redaktor športovej redakcie
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
Olympijské kruhy
Foto: SITA/AP
Južná Afrika Ostatné športy Ostatné športy z lokality Južná Afrika

Juhoafrická republika sa plánuje uchádzať o olympijské hry v rokoch 2036 alebo 2040. Stala by sa tak prvou krajinou na „čiernom kontinente“, ktorý by hostil toto prestížne podujatie. Zástupcovia JAR sú v neustálom dialógu s Medzinárodným olympijským výborom (MOV), ktorého šéfkou je od júna Kirsty Coventryová zo Zimbabwe.

„Ide o predbežné a prieskumné rokovania, ktoré sú kľúčové pre postup v kandidatúre Južnej Afriky,“ povedala Khumbudzo Ntshavheniová, členka tretieho kabinetu prezidenta Cyrila Ramaphosu. Neuviedla však konkrétne kandidátske mesto.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Kapské Mesto už v minulosti kandidovalo na organizáciu OH 2004, ktoré však získali Atény. Ministerka zdôraznila, že Juhoafrická republika nepotrebuje výrazné investície na zlepšenie infraštruktúry, keďže má už existujúce vhodné zariadenia.

Bývalý prezident MOV Thomas Bach počas návštevy krajiny v októbri 2024 ocenil stabilitu, infraštruktúru a víziu krajiny pre organizáciu olympiády.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Senegalský Dakar bude v roku 2026 prvým africkým mestom, ktoré usporiada olympijské hry mládeže. Nasledujúce OH sa uskutočnia v Los Angeles v roku 2028, ďalšie v roku 2032 získalo austrálske mesto Brisbane.

V októbri voliči v nemeckom Mníchove schválili plán kandidatúry na olympijské hry v rokoch 2036, 2040 alebo 2044. Mníchov hostil olympiádu naposledy v roku 1972.

Juhoafrická republika sa tiež pripravuje na organizáciu Veľkej ceny monopostov F1 na historickej trati Kyalami od roku 2027 a v roku 2027 bude tiež hlavným organizátorom MS v krikete mužov.

Viac k osobe: Kirsty Coventryová
Firmy a inštitúcie: MOV Medzinárodný olympijský výbor
Okruhy tém: OH 2036
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk