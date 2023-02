Jozef Brhel ml: Výpovede kajúcnikov vyvrátili obžalobu (rozhovor)

Redaktorka Mimi Šramová sa v rozhovore s Jozefom Brhelom ml. venovala kauze Mýtnik, v ktorej je obžalovaný. Kauza Mýtnik podľa Brhelovej obhajoby čelí politickému tlaku a dezinformáciám.

Ste obžalovaný v kauze Mýtnik z legalizácie z príjmov trestnej činnosti. Jedná sa o sumu 45 miliónov eur. Spolu s vami sú obžalovaní ďalší ľudia ako napríklad bývalý štátny tajomník ministerstva financií a ďalší ľudia z rôznych sekcií a finančnej správy.

Išlo tam o systém, ktorý mal slúžiť finančnej správe na ušetrenie daňových únikov. Ide o systémy, ktoré vlastne slúžia na boj proti daňovým únikom. Tieto systémy znížili daňovú medzeru. To je rozdiel medzi potencionálnym výberom daní a skutočným výberom daní, ktorý ide do štátnej kasy.

Uplynulé tri dni prebiehal výsluch svedkov a taktiež dlhoočakávaný výsluh svedka Michala Suchobu, ktorý sa konal na Špecializovanom trestnom súde v Banskej Bystrici. Výsluch Daniela Čecha bol odložený pre časový sklz. Bol tam potom veľmi zaujímavý výsluch Jany Rovčaninovej, ktorá bola konateľkou firmy Allexis. Ako sa pozeráte na to, čo sa tam dialo? Bol to pre vás zvrat?

Prvým svedkom v rámci výsluchu, ktorý mal usvedčiť obžalovaných, bol František Imrecze. Ten povedal k téme niekoľko zásadných vecí a šokoval všetkých zúčastnených, ktorí nezažili tento príbeh.

Čo sa týka škody, ktorá mohla vzniknúť z predraženia, tak žiadne predraženie nebolo, nakoľko on sám v tom čase, kedy vyjednával s Allexisom cenové podmienky dodávky týchto softvérových produktov, si urobil prieskum na ministerstve financií, kde sa zameral na porovnávanie jednotlivých komponentov tvorby ceny a tiež porovnal iné IT firmy, ktoré už dodávali nejaké produkty na MF.

Zistil, že uvedená cenová ponuka bola pre ministerstvo financií výhodná. To znamená, že štát ušetril v spolupráci s Allexisom. To bola prvá kľúčová vec. Žiadna škoda teda nenastala, naopak štát ešte ušetril. Výpoveď pána Imreczeho je v súlade so znaleckými posudkami Slovenskej technickej univerzity, ktorá rovnako deklarovala, že škoda nevznikla. Čo sa týka obstarávania, ktoré je kladené za vinu môjmu otcovi, povedal, že vždy dodržal zákon o verejnom obstarávaní.

Ďalej uviedol, že môj otec na neho a ani ostatných zamestnancov finančnej správy nijako nevplýval. Je preto absolútne vylúčené, že by môj otec nejako zasahoval do verejného obstarávania. Tým pádom je vylúčená machinácia verejného obstarávania.

Nenastalo ani porušenie zákona o verejnom obstarávaní, dokonca ten systém ešte pomohol ušetriť výber na daniach.

Prečo je to dôležité?

Keďže nebola škoda a zároveň nebol porušený zákon o verejnom obstarávaní, to znamená, že nebolo čo legalizovať. Nasledoval výsluh pána Suchobu, ktorý uviedol v zásade zhodné tvrdenie s prvým svedkom. Pri vytváraní ceny vždy pozeral na trhové podmienky. Snažil sa byť konkurencieschopný.

Zároveň povedal, že on do verejného obstarávania nijako nezasahoval a neangažoval sa v ňom. Čo je absolútne kľúčové k mojej osobe, tak povedal, že podľa neho neexistovala žiadna práčka špinavých peňazí prostredníctvom firiem, ktoré vlastnili majetkové práva k licenciám informačných systémov poskytovaných finančnej správe.

Aby sme to zhrnuli, vy ste teda mali spoločnosť, ktorá vyvinula systém, kde bolo dokázané, že nebol predražený.

Nenastalo ani porušenie zákona o verejnom obstarávaní. Dokonca ten systém ešte pomohol ušetriť výber na daniach v hodnote 3,7 miliardy eur. To je celková suma peňazí, ktorá sa podarila vyzbierať Slovensku naviac za obdobie, kedy Allexis implementoval svoje produkty na finančnú správu. Pánovi Imreczemu sa podarilo znížiť daňovú medzeru. Keď nastupoval, bola na úrovni 40 percent a keď odhádzal, bolo to len 27 percent.