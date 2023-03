V kinách od 23. marca.

John Wick (Keanu Reeves) je za porušenie pravidiel kódexu stále na úteku a Komisia ho chce zlikvidovať za každú cenu. Výška odmeny vypísanej na jeho hlavu rastie a zo starých priateľov sa stávajú noví nepriatelia. Zvyšuje sa aj počet najmocnejších hráčov podsvetia, ktorí mu idú po krku v zbesilej jazde od New Yorku cez Paríž, Osaku až po Berlín. V štvrtej kapitole John Wick možno konečne nájde cestu von – využije ustanovenie kódexu, podľa ktorého dosiahne zmierenie, ak sa zúčastní jedného špeciálneho duelu..

Foto: Forum Film

Keanu Reeves sa vracia na filmové plátna v jednej zo svojich najikonickejších úloh vo filme JOHN WICK 4. Nájomný zabijak na dôchodku hľadá spôsob ako poraziť Radu dvanástich zločineckých bossov, ktorí vládnu najmocnejším organizáciám podsvetia. Komisia vypísala ma jeho hlavu odmenu vo výške niekoľkých miliónov dolárov, pretože sa odvážil postaviť sa im na odpor a ignorovať ich pravidlá. Vo Wickovom svete však svitá nový deň: nové pravidlá, nové nápady a nový manažment Komisie. Zdá sa, že John Wick objavil cestu von zo začarovaného kruhu – musí vyzvať na súboj samotného frontmana Komisie – sadistického Markíza. Ak sa mu podarí zvíťaziť, Komisia dodrží slovo a z Wicka už nebude živý terč. Bez ohľadu na výsledok je Johnovi Wickovi jasné, že staré dobré časy skončili už dávno.

Foto: Forum Film

Vo štvrtom pokračované akčnej série, ktorá uchvátila divákov po celom svete, sa vracajú starí známi – Laurence Fishburne ako The Bowery King, šéf podzemnej spravodajskej siete sídliacej v ubytovni pre bezdomovcov; Ian McShane ako Winston, majiteľ hotela Continental v New Yorku, ktorý s obľubou navštevujú elitní zabijaci z celého sveta aj podsvetia, a Lance Reddick ako Charon, lojálny a rešpektovaný hotelový concierge. Ako nováčik sa predstaví Bill Skarsgård v úlohe Markíza.

Chad Stahelski, režisér a producent všetkých časti mimoriadne úspešnej a obľúbenej série, sa chopil výzvy posunúť ju na ďalšiu úroveň. „Kapitola 4 nás posúva úplne novým, vzrušujúcim smerom,“ poznamenáva. „Pokračujeme v odkrývaní nových (a niekedy dosť neočakávaných) aspektov osobnosti Johna Wicka a predstavujeme mnoho nových postáv, ktoré sú nejakým spôsobom prepojené s hlavnou postavou. Okrem akcie hovorím aj o bratstve, nádeji a skúmame niektoré emocionálne linky, ktoré boli v predchádzajúcich filmoch len naznačené.“

Keanu Reeves, ktorý je aj výkonným producentom filmu, dodáva: „Pokračujeme v rozširovaní sveta predchádzajúcich filmov s množstvom zábavy a neočakávaným dejovými zvratmi. Nastavili sme aj nový level akcie a použitých zbraní. A nadupané autá sú späť!“

Foto: Forum Film

JOHN WICK 4 expanduje do celého sveta. „Príbeh nás na začiatku zavedie do New Yorku, kde sa odohrávala väčšia časť predchádzajúcich filmov, a posunie sa do Jordánska, Japonska, Berlína a Paríža,“ pokračuje Reeves. „Fanúšikovia sa môžu tešiť minimálne na 14 hlavných akčných sekvencií, vrátane divokej a epickej naháňačky ulicami Paríža. V bojovom štýle Johna Wicka vidíte jeho snahu, odhodlanie a vôľu. Milujem jeho postoj, ktorý mu velí nikdy sa nevzdávať, aj keď niekedy pôsobí zúfalo.“

Foto: Forum Film

V štvrtej kapitole sa paradigma Johna Wicka na úteku mení a on sa Komisii postaví. „Je to príbeh Johna, ktorý sa rozhodol, že už nebude utekať. Namiesto toho sa otočí a prenasledovateľom sa stane on. A to je ten dôvod, prečo sa ľudia boja Johna Wicka,“ vysvetľuje Keanu Reeves. „Na začiatku filmu každý predpokladá, že Wick je mŕtvy. Mohol by teda šťastne žiť až do smrti a mať pokoj. Lenže to by nebol John Wick! Nemôže to nechať len tak – spravodlivosti treba učiniť zadosť. Kopne do celosvetového osieho hniezda a zrazu ide po ňom každý zabijak na svete. A on je sám. Je to dobrý príbeh.”

JOHN WICK 4 sa v slovenských kinách premieta od 23. marca.

Informačný servis