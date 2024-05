John Krasinski nakrútil film aj pre svoje dcéry: Imaginárni priatelia sú o hodnotách a snoch z detstva

Imaginárni priatelia je dobrodružný príbeh o dievčatku s mimoriadnymi schopnosťami a srdcom na správnom mieste. Režisér John Krasinski nakrútil rodinný film, ktorý hľadá odpoveď na otázku: „Kam sa podeli fiktívni hrdinovia nášho detstva a čo asi robia?” Imaginárni priatelia prichádzajú do kín 30. mája.

Obyčajné násťročné dievča Bea (Cailey Fleming) má jedinečný dar – vidí imaginárnych priateľov ľudí zo svojho okolia a dokáže sa s nimi rozprávať.

Foto: CinemArt

„Imaginárni priatelia nie sú len roztomilé postavičky vytvorené detskou fantáziou. Sú to časové kapsule, do ktorých sme si ako deti ukladali svoje nádeje, sny a plány. Všetci sa k nim môžeme vrátiť, aj keď si ako dospelí myslíme, že sú dávno stratené,” hovorí režisér John Krasinski. Fiktívnymi hrdinami jeho filmu sú imaginárni priatelia, ktorých kamaráti z detstva vyrástli a zabudli na nich. A je to práve Bea, ktorá sa vďaka svojej jedinečnej schopnosti vidieť ich všetkých rozhodne nájsť týmto „sirotám” nových priateľov. Pomáha jej trochu čudácky sused (Ryan Reynolds), ktorý má rovnaký dar. Improvizovaná zoznamka pre imaginárnych priateľov sa čoskoro zmení na dobrodružnú cestu do sveta plného bezhraničnej fantázie, kde sa môže stať čokoľvek.

„Snažil som sa natočiť film, ktorý si užije naozaj každý. Chcem, aby sa dospelý, ktorí ho uvidia, aspoň na chvíľu vrátili v spomienkach do vlastného detstva. Aby si uvedomili, že ich môžu prežiť kedykoľvek budú chcieť. Bez ohľadu na to, či a akého imaginárneho priateľa kedysi mali,” dodáva Krasinski.

Pozrite si trailer tu:

Po boku sa pri nakrúcaní ocitli 17-ročná Cailey Fleming (Bea) a Ryan Reynolds (Cal), ktorého netreba nijako zvlášť predstavovať. „Keďže Cal je jediný ďalší človek, ktorý imaginárnych priateľov dokáže vidieť, nadviažu načakané priateľstvo a počas celého filmu sa vydávajú na dobrodružnú cestu, aby sa pokúsili spojiť ich s novými deťmi. Sú úžasný tím,” povedala Cailey o svojom hereckom partnerovi Ryanovi a najmä ich filmovom vzťahu a prepojení. Zároveň dodala, že azda najnáročnejšie pre ňu pri nakrúcaní bolo nesmiať sa, ale udržať vážnu tvár. „To bolo určite na celom nakrúcaní najnáročnejšie. Možno o to viac, že vedľa mňa sedel Ryan. Ja som padala od smiechu pod stôl a on jednoducho udržal charakter a nič nepokazil. Pretože je obrovský profesionál. Ja zjavne nie,” povedala so smiechom. Zároveň prezradila, že scenárista a režisér tento film vytvoril tak trochu (alebo možno aj viac) pre svoje dcéry: „John rozprával o tom, ako tvoril film Tiché miesto, čo, samozrejme, nie je film vhodný pre deti. Myslím, že chcel vytvoriť niečo špeciálne pre svoje deti, a tak prišli Imaginárni priatelia. Som veľmi zvedavá, čo na film jeho dcérky povedia.”

Foto: CinemArt

Zaujímavosťou pritom je, že vo filme si zahral aj Krasinski, a to Beinho otca. Ryan Raynolds zároveň film spolu s Krasinskim produkoval, z ich spojenia sa režisér a scenárista v jednom veľmi tešil: „Pravdou je, že všetci vedia, že Ryan je vtipný a nesmierne talentovaný. A keď máte to šťastie, že ho spoznáte aj mimo kamery, uvedomíte si, že je to aj veľmi oduševnený, starostlivý a sympatický človek. Myslel som si, že ak budem mať to šťastie a dostanem ho do tohto filmu, budem môcť svetu ukázať aspoň zlomok jeho stránky, ktorú ľudia nepoznajú tak dobre ako ja. A dostal som oveľa viac, než som si želal. Jeho výkon sa nepodobá žiadnemu inému, ktorý kedy podal. Je výnimočné byť jedným z prvých režisérov, ktorí ho môžu takto ukázať.”

Dobrodružný rodinný film Imaginárni priatelia prináša do slovenských kín distribučná spoločnosť CinemArt SK 30. mája.

