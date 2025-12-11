Jódlovanie švajčiarskych pastierov v Alpách sa stalo súčasťou svetového kultúrneho dedičstva

Podľa ministerstva zápis potvrdzuje „význam tejto živej tradície a potrebu jej dlhodobej ochrany“.
Tradičné jódlovanie typické pre pastierov vo švajčiarskych Alpách bolo vo štvrtok zaradené na Reprezentatívny zoznam nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO. Rozhodnutie prijal Medzivládny výbor UNESCO na zasadnutí v Naí Dillí.

„Jódlovanie je charakteristickým prvkom švajčiarskej identity, ktorý zahŕňa širokú škálu umeleckých prejavov a je hlboko zakorenený v obyvateľstve,“ uviedlo švajčiarske ministerstvo kultúry. Podľa ministerstva zápis potvrdzuje „význam tejto živej tradície a potrebu jej dlhodobej ochrany“.

Tradícia jódlovania je rozšírená aj v Rakúsku a Nemecku, ale Švajčiarsko, v ktorom v rámci federálnej asociácie aktívne pôsobí viac než 12-tisíc jódlovačov, podalo žiadosť o zápis samostatne.

