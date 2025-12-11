Jódlovanie švajčiarskych pastierov v Alpách sa stalo súčasťou svetového kultúrneho dedičstva

Tradičné jódlovanie typické pre pastierov vo švajčiarskych Alpách bolo vo štvrtok zaradené na Reprezentatívny zoznam nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO. Rozhodnutie prijal Medzivládny výbor UNESCO na zasadnutí v Naí Dillí.
„Jódlovanie je charakteristickým prvkom švajčiarskej identity, ktorý zahŕňa širokú škálu umeleckých prejavov a je hlboko zakorenený v obyvateľstve,“ uviedlo švajčiarske ministerstvo kultúry. Podľa ministerstva zápis potvrdzuje „význam tejto živej tradície a potrebu jej dlhodobej ochrany“.
Tradícia jódlovania je rozšírená aj v Rakúsku a Nemecku, ale Švajčiarsko, v ktorom v rámci federálnej asociácie aktívne pôsobí viac než 12-tisíc jódlovačov, podalo žiadosť o zápis samostatne.