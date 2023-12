Jiřina Bohdalová si ma vygúglila a vraj som hezkej prevít, tvrdí Jaro Slávik

V tejto knihe nájdete príhody so známymi tvárami ako Jakub Prachař, Diana Mórová, Marta Jandová, Tereza Strapková, ale tiež Eva Holubová, Rytmus, či nebohý Jozef Pátrovič. No a o úsmevné príbehy nie je veru núdza, tvrdí Jaro Slávik, ktorý napísal knihu Talent .

„Keď som raz prišiel do budovy Incheby na ďalší natáčací deň, čakalo ma v našej špeciálnej porotcovskej miestnosti obrovské prekvapenie. Pri kávovare tam stála Jiřina Bohdalová a vo veľmi dobrej nálade sa zhovárala s Jeffom Minaříkom a Kubom Prachařom. „Pane Slavíku, vy jste taky hezkej prevít, jsem si vas vyguglovala,“ to boli prvé slová, ktoré mi adresovala, keď ma zbadala a veselo sa so mnou zvítala.“

Jaro Slávik prináša atraktívny pohľad za oponu diania vo svete talentového priemyslu. Vlastne sú to tri pohľady za oponu.

Vďaka prvému sa dozviete, čo zábavný priemysel je a koľko triliónov eur sa v ňom každoročne otočí.

Druhý pohľad nás privedie k rozprávaniu o tvrdohlavosti Jozefa Patroviča, o hádkach s Luciou Bílou, o veľkom nasadení Leoša Mareša, jednoducho o desiatich ročníkoch populárnej televíznej relácie.

Posledný pohľad je denník z nakrúcania 11. série Česko Slovensko Má Talent, ktorá podľa autora ani nemala vzniknúť.

„Sošku Zlatého Pátroviča, špeciálnu cenu sme udelili Viki Kotkovej z Košíc. To bol prvý mega kanadský žartík, ktorý sme v Talente zažili. Viki Kotková bola majstrovsky zamaskovaná Diana Mórová a naozaj som ju nemal možnosť spoza porotcovského stola spoznať. Mystifikáciám a kanadským žartíkom v rámci nakrúcania série Česko Slovensko má talent sa však venujem na inom mieste,“ spomína v knihe Jaro Slávik.

Pozrite si video s jarom Slávikom:

O Diane Mórovej…

Postava porotkyne Mórovej je dotiahnutá do dokonalosti, keďže v sebe zahŕňa všetky odtiene, ktoré musia ľudí zabávať a, priznám sa, niekoho aj iritovať. Nezabúdajme, že pri našej práci ide aj o iritovanie a rozporuplnosť. Keď vidíte niekoho na pódiu, filmovom plátne alebo na televíznej obrazovke, nemôže predsa vyzerať rovnako ako napríklad pán dokladajúci tovar na pulty v supermarkete alebo ako pani za priehradkou na pošte. Vy chcete vidieť ufóna, niekoho akoby z inej planéty, niekoho divného, kto vôbec nezapadá do vašej predstavy sveta. V rámci tejto definície to môže byť, samozrejme, postava, ktorú bezhranične milujete a ktorá napĺňa vaše predstavy o dokonalosti.

Vypočujte si úryvok.

Z knihy číta Dado Nagy:

Jaro Slávik už dlho chcel napísať knihu o zábavnom, kreatívnom priemysle, v ktorom sa dlhé roky pohybuje a pre tých, čo do toho nevidia, môže byť kniha Talent naozaj zaujímavým čítaním. „Veď kreatívny priemysel je jeden z najväčších, aký existuje na svete. Ročné obraty dosahujú takmer 4 trilióny dolárov. Je to naozaj fascinujúca, rastúca a neuveriteľná brandža, väčšia ako povedzme farmaceutický, či dopravný priemysel,“ tvrdí Jaro.

Milan Buno, knižný publicista

